Стрессовая кожа – что это?

Сейчас все чаще можно услышать такое понятие, как стрессовая или городская кожа.

Но что это за кожа такая? И как за ней нужно ухаживать? А главное, какую кожу можно назвать стрессовой? Давайте попробуем ответить на эти и другие вопросы.

На самом деле, все предельно просто. Ни для кого не секрет, что наша кожа является своеобразным индикатором нашего состояния. Когда у нас имеются какие-либо проблемы, наша кожа реагирует на них первой. Реакция может быть самой разнообразное: появление прыщей, шелушения, воспаления, изменение цвета кожи и многое другое. Так вот такую кожу, которая реагирует на внешние или внутренние раздражители, и называют стрессовой или городской.

Можно ли избежать стрессов? Полностью избежать стрессовых для кожи ситуаций невозможно, так как существуют факторы, повлиять на которые мы не можем. Но, вполне в наших силах значительно сократить количество этих самых стрессовых ситуаций.

Так, например, мы не может повлиять на влажность воздуха, перепады температуры, погоду, климат, но мы можем сократить время, проведенное под палящим солнцем, можем отказаться от приема алкоголя и курения, можем перейти на правильный косметический уход за кожей, правильно питаться и выделять достаточное количество времени на сон.

Конечно, помимо внешних факторов, вызывающих стресс, имеются и внутренние, такие как хронические заболевания, генетические особенности, тип нервной системы, гормональные сдвиги. Наиболее сильным стрессом для кожи является климактерический период.

В настоящее время даже появилось особое направление в косметологии – косметология климактерии. Здесь используются особые методики, препараты, подходы. Часто для решения проблемы необходимо сотрудничество дерматолога и гинеколога-эндокринолога. В общем, работа со стрессовой кожей заключается в основном в том, чтобы найти причину начавшихся проблем и устранить ее.

Наиболее распространенными реакциями кожи на стресс являются появление морщин, потеря эластичности, постоянное чувство стянутости, шелушение, высыпания, тусклый цвет лица, безжизненность. Нередко ко всем перечисленным признакам добавляется также повышенная чувствительность кожи, в том числе и на изменения температур. Могут появиться аллергические реакции.

Если вам требуется блистать на каком-нибудь ответственном вечере, а состояние кожи оставляет желать лучшего, то самое время воспользоваться экспресс-процедурой. Такие процедуры предлагают все известные профессиональные марки. В такую процедуру обычно входят очищение, легкий пилинг, несколько масок с различными эффектами, а также несколько ампульных препаратов, которые помогают обогатить кожу необходимыми веществами, увлажнить, сделать более эластичной и т.д. Если у вас есть в запасе еще несколько дней, то можно обратиться в салон, где специалист сделает микроинъекции с необходимыми коже коктейлями.

Вообще лучше всего действуют программы, составленные с учетом индивидуальных особенностей. Следует также отметить, что результат после этого экспресс-метода держится всего неделю. Регулярный уход за кожей должен быть комплексным. Посещать дерматолога-косметолога вам придется раз в две недели, кроме того, необходима консультация диетолога, который составит вам оптимальную программу питания.

Необходимы ухаживающие процедуры, мезотерапия, аппаратный уход (вакуумный массаж, ультразвуковая терапия, микротоки, массаж, электрофорез, миостимуляция и т.д.). Помимо ухода за кожей лица могут применяться и общие процедуры ухода за телом, которые помогут улучшить результат, наладить сон, успокоиться.

Женщинам с проблемной или увядающей кожей следует помнить, что в погоне за красотой очень важно не ухудшить состояние кожи. Дело в том, что эти дамы часто используют агрессивные средства, активные пилинги (зачастую по совету врачей), но после прохождения курса различных «шлифовок» забывают пройти курс реабилитации кожи, который просто необходим.

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