Если болит в груди

Очень многие женщины сталкиваются с болями в молочной железе. Причин для этого множество, например, гормональные изменения в организме в период менструации, удержания жидкости в организме во время менструации, беременность, повреждение молочных желез, редко причиной болей может стать такое заболевание, как рак молочных желез.

Кроме перечисленных выше причин болей, необходимо также отметить, что боли могут возникать при грудном вскармливании, при инфекции груди. Существует еще ряд причин, которые могут спровоцировать боли. Следует отметить, что если болевые ощущения не исчезают в течение долгого времени, то необходимо обратиться к врачу, чтобы определить причину недомоганий.

На приеме у врача вам будут заданы вопросы, которые помогут специалисту поставить диагноз. Врач спросит у вас, какую именно боль вы чувствуете и в каком месте. Специалист ощупает вашу грудь, чтобы проверить, нет ли в ней уплотнений.

Если вам еще нет 35 лет и врач не нашел никаких отклонений, то дальнейшее обследование может и не понадобиться, но если вам уже больше 40, то вполне возможно, что специалист отправит вас на маммографию (рентгеновское обследование груди).

Если в ходе обследования врачом были обнаружены уплотнения, то вам скорее всего будет назначено пройти одно или несколько обследований: маммографию, сонограмму груди – это безболезненное обследование, в ходе которого для получения снимка используются звуковые волны, биопсию груди (с груди берется кусочек ткани и исследуется под микроскопом).

Существует несколько способов лечения болей в груди. После того, как будет поставлен диагноз, вам нужно будет обсудить с лечащим врачом, какой метод терапии будет для вам оптимальным.

Кроме случаев, которые принято считать «типичными» существуют и «нетипичные», при которых может быть назначено и «нетипичное» лечение.

При этом следует отметить, что доказательств того, что эти средства реально действуют, у современной медицины нет, хотя некоторым женщинам эти советы и помогают избавиться от болей в груди.

Примером «нетипичных» способов лечения болей в молочных железах служат следующие:

1. Исключение из рациона напитков содержащих кофеин.

2. Уменьшение количества потребляемой соли. Этот метод считается действенным в тех случаях, когда боли в груди вызваны скоплением жидкости в организме. Чаще всего это может наблюдаться при менструациях. Соль, как известно, способствует удержанию жидкости, поэтому ее потребление необходимо ограничить.

3. Прием витамина В6 и Е.

4. Прием диуретиков.

Если вы будете соблюдать все рекомендации врача и регулярно принимать прописанные препараты, то, как бывает в большинстве случаев, боль пройдет через несколько месяцев.

В некоторых случаях для улучшения состояния требуется всего несколько недель. Главное, не откладывайте визит к врачу. Помните, что чем раньше вы приступите к лечению, тем больше шансов у вас вылечиться без всяких неприятных последствий.

Кроме того, милые дамы, которые уже отметили свой сороковой день рождения, вам необходимо быть особенно внимательными. Уделяйте больше внимания состоянию своего здоровья. Регулярно посещайте врача и делайте маммографию.

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