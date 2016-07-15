Украина будет сотрудничать с Кувейтом в медицинской сфере

11:54, 15 июля 2016
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Специалисты Минздрава Украины провели встречу с представителями Национальной Ассамблеи Государства Кувейт.

gzszlyy.cn

Как сообщили УНИАН в Минздраве, представители кувейтской делегации выразили заинтересованность по обмену опытом и разработке новых образовательных стратегий между государствами.

Также речь шла о возможности трудоустройства врачей и медицинского персонала Государства Кувейт в Украине, подготовки специалистов разного профиля на базе украинских медицинских вузов. Заместитель Министра Роман Илык пообещал всячески содействовать в реализации сотрудничества в этом направлении.

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Он также призвал к усилению сотрудничества в фармацевтическом секторе. "Динамичное развитие собственных производственных мощностей лекарств соответствует мировым стандартам, что позволяет говорить о развитии экспортных возможностей", - сказал Илык.

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