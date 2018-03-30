Осторожно: варикозная болезнь нижних конечностей!

Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) - заболевание с прогрессирующим течением, вызывающее необратимые изменения в поверхностных, коммуникационных и глубоких венах, а также коже, подкожной клетчатке, мышцах, костной и нервной тканях. Названия-синонимы: "варикозная болезнь", "варикозное расширение вен", "варикозный симптомокомплекс".

ВБНК - распространенное во всех странах мира заболевание, которым страдает в среднем 15-20% населения. Чаще встречается у лиц молодого возраста. Заболеваемость среди женщин в 2-3 раза больше, чем среди мужчин. У 60-90% женщин первые признаки ВБНК проявляются во время беременности.

Единой общепризнанной теории этиологии и патогенеза ВБНК нет. Наиболее рас-пространенные наследственная, механическая, гормональная, инфекционно-аллергическая, нейротрофическая и теория несостоятельности клапанов. Большинство считают ВБНК полиэтиологическим заболеванием, в развитии которого ведущее место занимают врожденная слабость венозной стенки и высокое венозное давление нижних конечностей.

ВБНК встречается только у человека. Это обусловлено вертикальным положением тела, влиянием гидростатического и гидродинамического венозного давления на клапанный аппарат и стенку вен конечности. Довольно высокий столб крови в бесклапанных нижней полой и подвздошных венах пагубно влияет на венозную стенку нижних конечностей. Однако при наличии выраженного венозного тонуса и полноценных клапанов в глубоких венах конечности гидростатическая венозная гипертензия полностью компенсируется. ВБНК развивается на почве врожденной слабости мышечных и эластических элементов стенок вен, которые с трудом выдерживают давление и под действием добавочных неблагоприятных факторов (тяжелая физическая работа в положении стоя, беременность, запоры и др.) постепенно варикозно расширяются. Все здоровые люди с повышенным венозным давлением нижних конечностей склонны к ВБНК. Если флебогипертензию сопровождает врожденное недоразвитие и слабость соединительной ткани, стенок и клапанов вен или другие факторы, способствующие флебогипертензии и повреждающие стенки вен (инфекционные болезни, тромбофлебит, эндокринные нарушения и др.), то развивается ВБНК.

Частота ВБНК у беременных составляет 20-40%, из них у 60% ее развитию предшествовали нарушения менструального цикла, позднее начало менструаций, альгодисменорея, гиперполименорея, ациклические маточные кровотечения. Затруднение венозного оттока из нижних конечностей при беременности обусловлено в основном тремя причинами: 1) давлением увеличенной матки на подвздошные сосуды; 2) усилением оттока крови от плацентарного отдела матки с перегрузкой внутренней и общей подвздошных вен и нарушением оттока крови из конечностей; 3) снижением тонуса венозной стенки и физиологическим расширением вен вследствие гормональных сдвигов.

Дисгормональная перестройка возрастного характера также отягощает или провоцирует развитие ВБНК. Об этом свидетельствуют наблюдения поражения вен в период полового созревания или, напротив, в климактерический период.

Лечение ВБНК должно быть комплексным, индивидуальным и продолжительным. Основным и радикальным в лечении является мотивированное хирургическое вмешательство, когда устраняют варикозные вены и создают условия восстановлению нормальной функции вен и всей конечности.

В комплексном лечении важное место принадлежит консервативным методам. До операции или лечения флебосклерозирующими средствами многим больным показано консервативное лечение с целью устранения отека, санации экземы, дерматита, тромбофлебита, целлюлита, пиодермии, язв и т.д. После хирургического вмешательства необходимо продолжительное наблюдение и долечивание в амбулаторных условиях. Многие из этих больных нуждаются в санации послеоперационных отеков, воспалительных инфильтратов, незаживающих нагноившихся послеоперационных ран, краевых некрозов и т.д. Во время беременности ВБНК рекомендуется лечить консервативно. Консервативному лечению подлежат больные с незначительным расширением вен I степени и больные, у которых варикоз сопутствует эндартерииту и окклюзии артерий нижних конечностей.

Очень старых людей, лиц, которые отказываются от хирургического лечения, и больных, которым хирургическое лечение и флебосклерозирующая терапия противопоказаны из-за сопутствующих заболеваний, следует лечить только консервативно. Цель такого лечения - предупредить прогрессирование заболевания и развитие осложнений, уменьшить отеки, боли, зуд, способствовать уменьшению флебогипертензии и нарушений венозного кровообращения.

Бычков С.А., д.м.н.,

профессор кафедры хирургических болезней Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

www.medicusamicus.com