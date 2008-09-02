Чем грозит раздражение?

Временами все сталкиваются с тем, что становятся очень нервными, срываются по пустякам и никак не могут справиться с нахлынувшими эмоциями.

Раздражение – это естественное чувство человека. Но откуда оно берется? Можно ли бороться с этой напастью? Давайте поговорим об этом более подробно.

Если вы раздражаетесь, значит, вы показали своему подсознанию «зеленый свет» и позволили ему действовать так, как ему хочется. Вы сами позволяете своему подсознанию выплескивать раздражение. Каким бы оно ни было, но оно всегда эмоционально окрашено.

В некоторых случаях, когда ситуация полностью выходит из-под вашего контроля, раздражение может приобрести даже оттенок злобы, агрессии или ненависти.

При этом, у человека появляется желание если не кинуться бой, то хотя бы выплеснуть накипевшие эмоции, которые буквально начинают душить, в виде громкого крика или резкого движения.

Чаще всего раздражение является следствием несоответствия между тем, чего вы хотите и тем, что имеете. Первоначально это несоответствие побуждает человека к активным действиям, но если поставленная задача по каким-то причинам неосуществима, то возникает раздражение, как проявление внутреннего неудовлетворения и недовольства. Раздражению свойственно расти прямо пропорционально неспособности человека осуществить собственные потребности. В итоге перед человеком встает выбор: либо продолжать свои попытки добиться желаемого, либо просто смириться с мыслью о том, что желаемое пока неосуществимо.

Следует сказать, что время от времени каждому человеку не просто свойственно, но и необходимо раздражаться, ведь это естественная реакция организма на внутреннее неудовлетворение и если эти эмоции не выплескивать, то можно здорово навредить себе.

Конечно, большинство людей научилось сдерживать свои эмоции и в повседневной жизни надевать маску добродушия, вежливости, бесстрастия. Но, когда нам что-то категорически не нравиться, а мы пытаемся мило улыбаться, когда все внутри бушует, то недолго и попасть в больницу, а все из-за того, что мы вовремя не выплеснули свои эмоции.

Психологи вывели три правила усмирения раздражительности, которые помогут вам справляться с этим чувством.

Правило 1. Необходимо учиться владеть собой и своими эмоциями. Когда человек раздражен, он перестает контролировать свои поступки и эмоции, поэтому может сделать то, о чем в последствии ему очень сильно придется пожалеть. Не давайте раздражению захватить ваши чувства и ум, пусть оно будет чувством поверхностным, которое вы сможете отодвинуть в сторону, как тонкую ненужную ширму.

Правило 2. Раздражение появляется тогда, когда вы позволяете себе нервничать. Обычно люди нервничают тогда, когда сталкиваются с ситуацией, которую не могут изменить, но мириться с этим не хотят. Научитесь мириться с неизбежным и с тем, что вы не в состоянии изменить, тогда и у раздражения будет меньше поводов для существования.

Правило 3. Для того чтобы бороться с раздражением, необходимо понять, какие именно внутренние потребности и требования вы не можете удовлетворить. После того, как вы это поймете, начинайте кропотливую работу над собой. Заново учитесь воспринимать предметы окружающей реальности, учитесь радоваться и спокойно переживать неудачи. Изменив свое отношение в миру и к различным ситуациям вы сможете контролировать свое раздражение.

Следует также отметить, что существует ряд заболеваний, которые также сопровождаются повышенной раздражительностью. Это такие заболевания, как: простуда, грипп, усталость, депрессия, стресс, предменструальный синдром, тревога, злоупотребление лекарствами или алкоголем, диабет, болезнь Альцгеймера, шизофрения, инсульт, заболевания щитовидной железы, опухоли головного мозга.

www.gen.su