Минсоцполитики заявил о намерениях защитить украинцев на оккупированных территориях

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом сказал министр соцполитики Андрей Рева во время встречи с послами дипломатических миссий стран «Большой семерки».

«Но правительство в одиночку не сможет решить проблемы на оккупированных территориях, - сказал министр, - Необходимо, чтобы к этому определенными вынесенными и принятыми решениями подключились и депутаты Верховной Рады».

Он также подчеркнул, что ситуация на Донбассе была бы давно разрешена, если бы это была только внутренне украинская проблема.

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«На оккупированных территориях не соблюдаются фундаментальные права человека: право на жизнь, личную безопасность, собственность, социальная защита. Мы постоянно находимся в режиме поиска выхода из проблемных моментов в разрезе социальных выплат ВПЛ. Но в целом, что касается жителей Донбасса, то здесь есть две отдельные проблемы. Первая, это проблема ВПЛ, проживающих на подконтрольной Украине территории. И вторая – ситуация с теми, кто остался на оккупированных врагом территориях. И последняя должна решаться так, как это прописано в Минских договоренностях. Социальные права на Донбассе должны восстанавливаться вместе с другими вышеупомянутыми фундаментальными правами человека. Эти проблемы имеют конфликтные составляющие, и мы будем решать их в рамках законодательства и сотрудничества с общественными организациями», - подчеркнул министр.

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Координатор по оказанию помощи Посольства США в Украине Джоанна Вагнер подчеркнула необходимость соблюдения в дальнейшем Минских договоренностей.

«Мы вместе с вами скорбим за каждым убитым украинцем, но потери несут и ВПЛ, а это разрывает целостную ткань Украины. Считаю, что выходом для вас является соблюдение и в дальнейшем Минских соглашений. Также мы признаем, что вы пытаетесь найти решение для облегчения ситуации переселенцам. В то же время те, кто остался за чертой разграничения, говорят, что очень нуждаются в поддержке украинского государства», -заметила Вагнер.