В Киеве демонтировали киоск с шаурмой, где отравились 20 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам главного государственного санитарного врача Киева Ирины КОЗЛОВОЙ, торговля шаурмой в данном киоске была запрещена еще 15 августа этого года в результате плановой проверки, но владелец МАФа проигнорировал соответствующее постановление. В результате возникла вспышка группового кишечного заболевания сальмонеллезом 21 человека, которые покупали шаурму в данном киоске.

Причиной возникновения вспышки, как свидетельствуют результаты эпидемиологического расследования, стало недоброкачественное сырье, нарушение технологии приготовления и антисанитарные условия изготовления продукции.

«Мы призываем киевлян не покупать шаурму, хот-доги и другую продукцию в МАФах. За июль-август этого года во время рейдов санэпидемслужбы города обследовано 710 МАФов, из которых почти половина не имеют никаких согласований с Госсанэпидемслужбой и на которых выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства», – сообщила И.КОЗЛОВА.

По ее словам, о результатах проверки информированы председатели районных администраций Киева, на нарушителей наложены штрафы, временно приостановлена работа около ста объектов.

Как напоминает пресс-служба КГГА, проверку законности установленных в городе малых архитектурных форм интенсивно проводит Главное управление контроля за благоустройством города вместе с другими службами КГГА. В результате проверок незаконные МАФы массово демонтируются. Сейчас от скоплений киосков освобождены территории возле станций метро «Черниговская», «Выдубичи» и т.д.