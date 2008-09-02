Способность иметь потомство зависит от аппетита

Сотрудники Института биологических исследований Салка установили, что нарушение аппетита может стать причиной появления проблем с репродуктивной функцией организма. Всё дело в том, что за аппетит и вес тела отвечает тот же ген, что и за способность к размножению.

Этот ген носит обозначение TORC 1. Он играет ключевую роль в нервной регуляции обмена веществ. Именно от его работы зависит, сколько мы едим, а также можем ли мы произвести потомство.

Был проведён эксперимент на мышах, в ходе которого учёные специально вывели несколько грызунов, у которых ген TORC 1 отсутствовал. В результате все животные родились вполне здоровыми, но уже в возрасте восьми недель стали стремительно набирать лишний вес. Кроме того, исследователи обнаружили, что все эти мыши не зависимо от пола не способны к размножению.

Эксперты считают, что причина в том, что при отсутствии гена TORC 1, чувство голода не «выключается». В результате постоянное переедание приводит к ожирению, и организм уже не получает сигнала о готовности к размножению.

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