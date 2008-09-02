Отказ от лифта продлевает жизнь

Доказано наукой: люди, которым доступны не все блага цивилизации, живут дольше и лучше остальных.

Ходить по лестнице пешком намного полезнее, чем кататься на лифте - это вещь вполне очевидная. И тем не менее подъемники в супермаркетах и эскалаторы в метро по-прежнему переполнены, и особенного наплыва желающих оздоровиться на ступеньках не наблюдается. Чтобы сделать смысл хождения по лестницам менее эфемерным и конкретизировать пользу этого занятия для нашего здоровья, ученые провели такой несложный эксперимент.

В течение нескольких лет они наблюдали за людьми, работающими в зданиях без лифтов, регулярно снимая их основные показатели. Выяснилось, что постоянное хождение по лестницам значительно сокращает жировые отложения, тонизирует мышцы и нормализует кровяное давление без всяких дополнительных нагрузок и диет. К тому же, среди тех, кому подниматься по лестницам приходилось регулярно, смертность была ниже средней по стране аж на 15%.

Это наблюдение особенно актуально для современных клерков и менеджеров, проводящих большую часть дня сидя за компьютером. Три-четыре пробежки по лестнице в сутки вполне компенсируют сидячий образ жизни, и это подтвердила еще одна группа исследователей из Женевского института медицины, которая провела еще один эксперимент. Медики попросили 77 своих коллег, занимающихся научной деятельностью, пользоваться исключительно лестницей в течение трех месяцев.

По истечении 12 недель, ученые замерили показатели испытуемых, и вот какие результаты они получили. Объем легких у пациентов увеличился в среднем на 8,6%, а объем талии, наоборот, уменьшился - на 2%, на 2% также упали вес и объем жировых отложений, на 2,3% - кровяное давление, на 3,9% - уровень холестерина. И это в такие короткие сроки. Умножьте эти цифры хотя бы на четыре и представьте, каких результатов можно добиться за год.

"Это исследование - далеко не сенсация, однако оно поможет многим занятым людям поддерживать себя в форме без особых временных и денежных затрат", - говорит кардиолог профессор Адам Тимминс.

Еще один довод в пользу хождения по ступенькам приводят ученые из Великобритании, исследовавшие воздействие регулярных нагрузок на развитие скелета. По их данным, такие упражнения, как прыжки, приседания и хождение по лестницам, укрепляют кости и берегут нас от таких напастей, как остеопороз и различные травмы. Причем у мужчин беготня по ступенькам благотворно сказывается на общей массе скелета, а у женщин особенно укрепляет позвоночник и кости таза. А ведь именно эта область больше всего страдает от возрастных изменений и травм.

podrobnosti.ua