Правительство уволило обвиняемого во взяточничестве и.о.главы ГосСЭС Протаса

Согласно распоряжению правительства №483-р от 13 июля, Протас был освобожден от обязанностей заместителя председателя Госсанэпидслужбы на основании пункта 1, части 1 закона о государственной службе, в котором говорится об увольнении должностных лиц в связи с сокращением численности или штата государственных служащих, ликвидацией или реорганизацией государственного органа.

Читайте такжеСуд отпустил чиновников ГосСЭС, подозреваемых во взяточничестве

Как сообщал УНИАН, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

Читайте такжеОблава на СЭС: за хищения задержано Протаса, сейчас допрашивают главных санврачей областей

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.

2 июля Соломенский суд г. Киева избрал меру пресечения Протасу в виде уплаты свыше 413 тысяч гривен залога.Таким образом, суд отказал стороне обвинения избрать для Протаса меру пресечения в виде ареста, воспользовавшись альтернативной мерой.