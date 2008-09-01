Украинские мамочки не хотят кормить своих детей грудью

В Украине проводится конкурс с оригинальным названием, которое вызывает теплую улыбку, – “Самая вкусная в мире сися-2008”. Инициатор конкурса – директор ужгородского Центра развития семьи “Калейдоскоп” Ольга КАРАБИНЕШ рассказала корреспонденту УНИАН, что эта акция вызвана угрожающей тенденцией – все больше молодых мам отказываются кормить детей грудью. Во всем мире традиционно в августе проводят недели поддержки кормления детей грудью, а у нас это движение начинается с фотоконкурса(www.kaleydoskop.org.ua).

До 10 сентября на сайте будет длиться голосование посетителей – так определится фото-победитель.

Согласно с медицинскими исследованиями, 95-97% женщин могут кормить своего ребенка грудным молоком. Но фактически лишь треть малышей до шести месяцев на грудном выкармливании, а ближе до первого года жизни таких остаются единицы. Почему мамы отказывают своим детям в груди? Большинство мамочек объясняют, что в их семьях женщины не “молочные”, потому и их самих мамы кормили недолго. К тому же достаточно много молодых женщин хотят как можно быстрее вернуться на работу... Мама и ребенок – это тандем со своими правилами и потребностями. Ребенок стремится удовлетворить свой сосательный рефлекс. И хотя здесь выделяют две разных вещи – потребность в еде и потребность в успокоении, для малыша наиболее гармоничнее это совмещается в маминой сисе. Для физиологического здоровья малыша мамино молоко самое лучшее, но это еще и психологический комфорт, который закладывается на будущее человека.