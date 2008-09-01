В табаке выявили сильнейший радиоактивный элемент

Исследователи из американского Стэнфордского университета и клиники Maйo в Рочестере обнаружили, что в табаке содержится сильнейший радиоактивный элемент полоний-210.

А ведь именно этот элемент, по мнению британских специалистов, стал причиной гибели в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре 2006 года.

О том, что в табаке и табачном дыме содержится такой сильный радиоактивный элемент, как полоний-210, производители табака умолчали.

"Основные производители табака обнаружили, что полоний входит в состав табака и табачного дыма более 40 лет назад и пытались, но безуспешно, изъять этот радиоактивный элемент из своей продукции", - говорят ученые.

Они также сообщают, что табачные компании специально скрывали данную информацию, чтобы избежать большей информированности людей о радиации, содержащейся в сигаретах.

Как сообщает швейцарское издание Temps, желание скрыть эти данные было настолько велико, что табачные компании продолжали замалчивать этот вопрос даже тогда, когда оказалось, что концентрация радиоактивного элемента в сигаретном дыме в два или три раза меньше первоначальных оценок.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни, связанные с курением, уносят жизнь одного человека каждые шесть секунд, убивая в среднем по 5,4 миллиона человек в год.

Что касается Украины, то она находится на втором месте в мире по количеству курильщиков - в нашей стране на одного человека приходится свыше 2500 выкуренных сигарет в год или 7 ежедневно.

В виду этого, около 80% украинцев считают курение социальной проблемой и выступают за введение ограничений на курение в общественных местах.

РИА Новости