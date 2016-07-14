Возле ВР медики из Чернобыля требуют выплатить им долги по зарплате

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед ВР собрались около 20 человек в медицинской форме. По словам участников акции, зарплату им не выплачивают уже 7 месяцев.

Медики стучат металлическим медицинским инвентарем о забор на площади перед парламентом.

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Они также держат плакаты с лозунгами: «Депутаты! Не уничтожайте медицину зоны отчуждения». Также на их транспарантах содержится требование проголосовать законопроект №4450, который, по их словам, поможет решить вопрос финансирования этого медицинского учреждения.

В обращении медиков отмечается, что это единственное медицинское учреждение зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, и отсутствие финансирования учреждения «сделало невозможным оказание качественной медицинской помощи работникам зоны отчуждения - 12,5 тыс. человек».