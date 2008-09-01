Неприятная болезнь - педикулез

Без сомнения, родители уже приобрели все необходимые принадлежностей для учебы и настроили детей на успехи в получении знаний. Но не забыли ли они о гигиенических требованиях? Ведь летом многие дети отдыхали у бабушки в селе или в лагерях отдыха, где не всегда были комфортные условия для того, чтобы хорошо присмотреть за собой.

Слово «педикулез» во многих из нас вызывает неприятные ощущения. Но вспомнить о нем все же придется. К сожалению, каждый год, при обследовании детей врачами в начале учебного процесса у учеников, преимущественно начальных классов, обнаруживают вшивость.

Вши — переносчики тифа

Поскольку количество головного педикулеза, растет, то речь пойдет именно о нем.

Вши на протяжении своей жизни, находясь на теле человека и питаясь его кровью, в своем развитии проходят три стадии: яйцо (то есть гнида), личинка и половозрелая вошь. Яйцо имеет вытянутую форму, желтовато-белого цвета, крепко склеенное с волосами за счет вещества, что выделяет самка.

Головная вошь чаще всего живет в волосяной части головы, в основном на висках, затылке, темени.

Продолжительность жизни взрослой особи 27-38 суток. Самка откладывает на волосах до четырех яиц на день, а при жизни, соответственно, - до 160 штук.

Питается вошь кровью. Вне тела человека головная вошь живет 24 часа, платяна - 7-10 суток. Распространяются паразиты, переползая с одного человека на другого во время непосредственного контакта (за минуту они преодолевают 20 см), а также при пользовании общими вещами.

Распространению способствуют скученность населения, несоблюдения правил личной гигиены, значительные миграционные процессы.

В последнее время участились случаи выявления педикулеза у детей, которые живут в нормальных условиях, придерживаются правил личной гигиены. Это, в известной мере, объясняется биологическими особенностями вшей. Эти насекомые отдают преимущество людям, которые часто моют волосы и у которых кожа на голове, соответственно, чистая. Так вшам легче сосать кровь.

Что делать, если обнаружили педикулез

Если произошло заражение волосистой части головы, - ребенок жалуется на зуд преимущественно в затылочной части и в височных участках. На местах укусов насекомых появляется покраснение, которое впоследствии беспокоит ребенка. В случае выявления педикулеза нужно провести соответствующую обработку головы, то есть дезинсекцию. Очень часто матери, боясь огласки, самостоятельно начинают лечение, не обращаясь к врачу, ведь для этого сейчас есть широкий ассортимент препаратов: Педикулин, Педицид, Ниттифор, Нитилон, Локодин, Лонцид, 20% водно-мыльная суспензия бензилбензоату, 10% водный-мыльно-керосиновая эмульсия, 0,15% водная эмульсия карбофоса.

Нанесите на волосы один из вышеуказанных препаратов, завяжите голову полиэтиленовым платком и полотенцем, выдержите соответствующее время согласно с инструкцией. После этого промойте волосы проточной водой с мылом или шампунем и нанесите теплый раствор 9% столового уксуса, завяжите голову полиэтиленовым платком и полотенцем, выдержите еще 30 минут, прополощите в проточной воде, после чего вычешите густым гребнем погибших вшей и гнид. Это чрезвычайно кропотливый, но важен процесс.

Профилактика педикулеза

Вошь не может летать или прыгать, а только ползать. Преимущественно дети, больные педикулезом, заражаются тогда, когда они прислоняются друг к другу головами. Кроме того, передача насекомых происходит через висячие рядом головные уборы, подушки, одеяла, гребни, щетки для волос или мягкие игрушки. Когда дети меняются шапками или куртками или просто вешают их рядом в детском садике или школе, вши легко переходят от одного хозяина к другому.

Если вы решили подстричь малыша в парикмахерской, не спешите сажать его в кресло; сначала поприсмотритесь, обрабатывают ли здесь инструменты для стрижки волос после того, как сделали прическу предыдущему посетителю. В общественных местах, транспорте и просто на улице пытайтесь держаться подальше от неряшливых людей. Если вы приобрели вещь, которая уже была в использовании, перед тем как ее надеть, продезинфицируйте, а затем еще и тщательным образом постирайте.

20minut.ua/news