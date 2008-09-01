Образование мамы влияет на успеваемость ребенка

К такому выводу пришли британские исследователи.

Ученые, в частности, решили выяснить, от каких факторов зависят успехи школьников в математике. Известно, что посещение дошкольных образовательных учреждений значительно повышает шансы ребенка на быстрое усвоение нового материала. Однако, как показало проведенное исследование, еще большую роль играет уровень образования матери школьника и создаваемые дома условия для его обучения.

Научная группа под руководством профессора Эдварда Мелхьюша из Колледжа Биркбек в Лондоне наблюдала, как проявляются способности школьников к математике начиная с 4-летнего возраста и до 10 лет. При этом исследователей интересовало, как много времени родители проводили со своими детьми - читали с ними книги, разучивали песни, играли в развивающие игры, где используются цифры и предметы разной формы.

Учитывались и другие факторы, способные повлиять на развитие ребенка, такие как его пол, доход и профессия родителей. "Результаты показали, что условия обучения дома, эффективность дошкольной подготовки и обучение в младших классах имеют большое значение", - говорит Мелхьюш.

"Самое большое влияние оказывает уровень образования матери, в этом нет сомнений, хотя условия обучения дома и в школа также важны", - сказал он.

По мнению ученых, родители могут компенсировать недостаток своего образования, создавая "благоприятную обучающую среду" дома. Надо просто много больше времени проводить с детьми - играть, читать, разучивать стихи и песни, говорят специалисты.

Хотя образовательная подготовка матери и социально-экономический статус семьи являются ключевыми факторами, исследование показало, как сосредоточившись на некоторых аспектах жизни детей, таких как доступ к хорошим дошкольным учреждениям и школам, можно повысить уровень их образования и шансы добиться успеха в жизни, резюмировал профессор Эдвард Мелхьюш.

last24.info