Чем полезен зеленый чай

Зеленый чай известен человечеству около пяти лет, но каждый год, да что там, с каждый месяц мы вместе с учеными узнаем что-то новое и удивительное о старом знакомом.

Лекарственные свойства чая открыли, конечно же, китайцы, возводившие его достоинства в высшую степень. Еще бы, ведь он был дарован просветленным монахом Бодхидхармой, узревшим Будду! Легендарный император Шен Нун рекомендовал чай как целебный напиток, снимающий усталость, укрепляющий силы и зрение, исцеляющий (в качестве мази) от ревматизма.

Сегодня зеленый чай используется в широчайшем диапазоне: от косметики и борьбы с лишним весом до лечения раковых опухолей и СПИДа. И все благодаря уникальному набору минералов, витаминов, углеводов, белков и т.д., содержащемуся в сушеном листочке чайного дерева.

Начнем с минеральных элементов. Цинк, калий, фтор, йод, марганец, натрий, фосфор, кремний, кальций, железо, медь, даже золото! И это далеко не все. Переходим к витаминам. Витамины С, В1, В2, В9 (фолиевая кислота), А (каротин), К, Р и РР (никотиновая кислота). Так, по содержанию витамина Р, ответственного за укрепление стенок кровеносных сосудов, зеленый чай вообще не имеет конкурентов.

Всего же в чайном листе содержится более 300 полезных веществ. Помимо витаминов и минералов, в зеленом чае присутствуют алкалоиды, эфирные масла, углеводы, органические кислоты, белки, пектины… О некоторых из них, точнее их воздействии на организм, можно поговорить особо.

Расслабляющий и успокаивающий напиток, зеленый чай в то же время содержит небольшое количество кофеина, которое считается стимулятором нервной и кровеносной системы. В зеленом чае кофеина меньше, чем в черном и тем паче, меньше, чем в кофейных зернах. Поэтому доза кофеина в чашке чая, если там не чифир, конечно, меньше количества, возбуждающего деятельность мозга и угнетающих сосуды. То есть чай действует на наш организм мягко, без потрясений. И все же не стоит увлекаться продолжительными и сверхобильными чаепитиями. Удовольствие должно быть в меру.

Непременным и важнейшим компонентом зеленого чая является комплекс фенольных соединений (чайный танин), состоящий из катехинов и галловых эфиров. Они придают напитку жаждоутолящие свойства, терпкий вкус и красивый цвет. Поразителен спектр действия катехинов. Нормализация полезной кишечной микрофлоры, подавление веществ, вызывающих мутацию клеток и защита, таким образом, от злокачественных новообразований, укрепление кровеносных сосудов и предупреждение кровоизлияний, снижает уровень холестерола в крови, противодействие облучению (зеленый чай входил в обязательный рацион ликвидаторов-чернобыльцев). Благодаря антиоксидантным веществам в чае нейтрализуются даже вредные воздействия на ДНК человека!

А теперь еще об одном волшебном свойстве катехинов зеленого чая. Вместо мучительной диеты, ограничения себя в чем-то вкусненьком, можно просто уменьшить уровень жира с помощью чаепития. Красота! Японские ученые после проведенного над группой упитанных мужчин трехмесячного эксперимента, в ходе которого добровольцы сбросили более двух кило веса, вывели оптимальную «порцию» зеленого чая – не более 6 чашек в день.

К тому же, в отличие от других способов расставания с лишним весом, зеленый чай не действует как угнетатель аппетита. Напиток лишь увеличивает реакции метаболизма и сжигает калории. Кроме того, зеленый чай очень сытный, так как богат белком (в его листьях может содержаться от 15 до 25% протеина). Можно дополнить чашечку чая употреблением овощей и фруктов и вместе с чувством насыщения ощутить…снижение веса!

Теперь вслед за стройной фигурой осталось привести в порядок свою кожу. Антиоксиданты, имеющиеся в чайных листьях, связывают и нейтрализуют свободные радикалы, которые приводят к старению и делают кожу морщинистой. Стоит отметить, что многие средства по уходу за кожей включают зеленый чай в качестве одного из ключевых ингредиентов. Даже в домашних условиях довольно легко приготовить из зеленого чая лосьон, чистящую маску или тоник.

Приятного и полезного всем чаепития!

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