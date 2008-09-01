Сегодня в Литве запретили спиртное

В Литве второй год подряд на один день объявлен "сухой закон". Продажа алкоголя сегодня запрещена не только в магазинах. Спиртное не наливают и в кафе, барах, ресторанах.

Первый день осени - он же День знаний - впервые стал днем без спиртного в прошлом году, когда Сейм /парламент/ принял новую редакцию закона о контроле за алкоголем. После бурных дискуссий законодатели постановили, что 1 сентября, когда подрастающее поколение начинает новый учебный год, должен стать днем трезвости.

Увеселительные заведения, большая часть выручки которых приходится на горячительные напитки, сегодня встречают клиентов вывесками: "Закрыто". Другие украсились демонстративными объявлениями: "Депутаты парламента 1 сентября у нас нежелательны".

"Такими запретами мы перед всем миром выставляем себя комически. Ими проблему не решить, - сказал перед 1 сентября прошлого года президент Валдас Адамкус. - Закрыть рестораны, бары в поездах, отказаться обслуживать иностранцев только ради того, чтобы 1 сентября молодежь, студенты не выпили пива, не повеселились по поводу начала учебного года - большей, извините, глупости мы не могли придумать". Молодежь 31 августа накупает столько алкоголя, что хватит на несколько дней, иронизировал президент.