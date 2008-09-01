Несколько ступеней на пути к зачатию

Для того, чтобы зачать ребенка необходимо, во-первых, отменить контрацептивы, во-вторых, настроиться на беременность и расслабиться, а в-третьих, набраться терпения и ждать.

Если вы пользовались контрацептивами, но не гормональными средствами, то можете приступать к решительным действиям немедленно. Если же вы предохранялись с помощью таблеток, то в этом случае, по мнению российских врачей, не стоит планировать зачатие в течение ближайшего менструального цикла. Считается, что гормоны, которые вы принимали, могут повлиять на половую систему вашего будущего малыша. Однако, западные специалисты не поддерживают эту точку зрения. Всем известны случаи, когда женщины, случайно забывшие принять очередную таблетку, в результате попадали в «интересное» положение, и их беременность ничем не отличалась от других, а развитие малыша шло так, как положено.

С первого дня менструации и до четырнадцатого дня цикла (если он длится 28 дней) благодаря гормону ФСГ (фолликулостимулирующему гормону гипофиза) внутри каждого яичника развивается около десяти фолликулов, стенки которых производят женские гормоны экстрагены. Когда один из фолликулов достигает зрелости, гипофиз получает сигнал и отправляет гормон ЛГ (лютенизирующий гормон гипофиза), который вызывает овуляцию. Через 12-36 часов единственный достигший зрелости фолликул разрывается и выпускает из себя яйцеклетку, которая попадает в маточную трубу и ждет там появления сперматозоидов. Кстати, сперматозоиды не теряют своей силы на протяжении 48 и более часов, а «терпения» яйцеклетки хватает лишь на 24 часа, во время которых и должно произойти оплодотворение.

Благодаря этому расписанию можно говорить о том, что женщина готова к зачатию три дня в месяц. Каким именно дням выпадает такая честь, зависит от продолжительности менструального цикла. Если выход яйцеклетки происходит в середине цикла, а он длится 28-30 дней, то ждите овуляцию через 14 дней после начала менструации, если же цикл у вас повторяется через каждые 25 дней, то выход яйцеклетки придется на 11-й день.

Чтобы родить ребенка, важно быть здоровым – это касается как женщин, так и мужчин. Для будущих мам имеет особое значение, в каком состоянии находятся маточные трубы (они должны быть гибкими, без сужений и разного рода препятствий) и матка – здоровая и готовая принять плодное яйцо. Ко всему этому у женщины должно быть достаточно цервикальной слизи хорошего качества, которая поможет сперматозоидам поскорее добраться до яйцеклетки. Если вы задумались о ребенке, необязательно проходить полное медицинское обследование. Исключение составляют те женщины, которые сталкивались когда-либо с гинекологическими проблемами, например, инфекциями. В этом случае, перед тем как решиться на беременность, им необходимо пройти обследование и получить подтверждение, что проблем нет.

Остальным будущим мамам достаточно простой консультации, во время которой акушер-гинеколог может дать некоторые рекомендации:

Сбросить лишний вес. Избыточный вес, так же как и сильная худоба, часто нарушает выработку гормонов и, как следствие, механизмы овуляции.

Заранее отказаться от курения. Всем известно, что табак и беременность не самое идеальное сочетание. Тем более что чрезмерное пристрастие к никотину увеличивает риск преждевременных родов.

Вспомнить о праве на отдых. Известно, что усталость и стресс могут помешать зачатию ребенка.

Что касается всего остального, то вам нужно жить нормальной жизнью, не придерживаясь какого-то особого режима. Например, нет необходимости заниматься сексом как можно чаще. Наоборот, частые отношения не увеличивают, а уменьшают шансы стать счастливыми родителями. Концентрация сперматозоидов при эякуляции снижается от раза к разу. Идеальный вариант – регулярная половая близость за три дня до и в течение трех дней после овуляции.

Помните о том, что даже если строго выполнять все рекомендации врачей, поддерживать физическое здоровье и психологический настрой, в первый месяц шансы забеременеть равны 25%. Это считается нормальным явлением, важно только не забывать об этом и не волноваться.