Большинство мексиканцев лечаться методами народной медицины

Большинство мексиканцев в случае болезни прибегают к средствам народной медицины, прежде чем обратиться за помощью к врачам.

80 процентов мексиканцев используют в случае болезни лекарственные растения, прежде чем обратиться за помощью к квалифицированным медикам. Таковы итоги исследования, проведенного Национальным автономным университетом Мексики /УНАМ/. Поход к врачу происходит лишь в том случае, если народная медицина оказывается бессильна перед недугом.

Как отмечает Эдельмира Линарес из института биологии УНАМ, традиции траволечения в регионе восходят к доколумбовым временам. Причем, этот метод применялся к широкому спектру болезней, от грибковых поражений на коже до сердечно-сосудистых заболеваний. После Конкисты, в колониальную эпоху индейская герботерапия обогатилась новыми средствами, привезенными из Старого Света: ромашкой, розмарином и рутой.

По приблизительным подсчетам, в Мексике насчитывается около пяти тысяч видов лекарственных растений. Однако абсолютно бесконтрольный сбор и изменение локальных экосистем в результате процесса опустынивания приводят к исчезновению многих из них. Так, например, по подсчетам специалистов УНАМ, в северном штате Чиуауа по сравнению с данными на 1860 год, исчезли 20 процентов видов, используемых в народной медицине.

Особенно "не везет" растениям, чьи корни или кожура используются в качестве лекарственных средств. Ботаники отмечают, что из-за этого в наше время практически невозможно найти в дикой среде дерево-куачалалате, кора которого обладает вяжущим, зарубцовывающим эффектом.

ami-tass.ru