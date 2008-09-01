Диета и гастрит

Желудок женщины на диете нервен и капризен. Особенно если до заветного желания стать стройной он был мучим гастритом. Больной желудок – не лучший союзник для сидящей на диете женщины. Но с этим можно бороться. Как именно мы сейчас и попытаемся выяснить.

Современные диетологи все чаще твердят об инфекционной причине гастрита. Вызывается он особой бактерией под грозным названием Хеликобактер пилори. Но ее можно вылечить, только при соблюдении принципов правильного, сбалансированного питания и режима приемов пищи. Инфекция, когда попадает в желудок, может себя никак не проявлять, и гастрит не разовьется до тех пор, пока человек не совершает «пищевых грехов»: кушает то часто, то редко, ест наспех или длительное время не употребляет пищу и его питание не выдерживает физиологических норм по соотношению семи пищевых компонентов.

Гастрит сам по себе не приводит к избыточному весу. Всему виной, и гастриту в том числе, нарушения ритма и качества питания, дисбаланса между потребляемыми калориями и физической активностью.

При наличии любых заболеваний, включая гастрит, сначала лечат болезни, а уже потом думают о стройности. Все зависит от формы гастрита: острая форма гастрита лечится эффективно, если известна причина. При ее устранении гастрит вылечивается полностью. Если женщина нормально кушает и хорошо идет лечение, она может соблюдать диету для уменьшения веса или поддержания существующего. Хронический гастрит полностью не вылечивается. Врачи только могут перевести это состояние в неактивную фазу. Заниматься своей фигурой можно будет только после того, как период активности болезни закончится. Вообще при активном гастрите нельзя существенно снижать массу тела.

При быстром похудении организм начинает испытывать стресс, а это значит, что риск развития гастрита или язвы желудка становится выше.

Но нужно обязательно придерживаться определенных принципов питания:

При гастритах есть положено только те блюда, которые прописывает гастроэнтеролог. Есть противопоказания только по вариантам их приготовления. Еду исключительно варите или готовьте на пару, не пересаливайте и излишне не перчите.

Оптимальный прием пищи – четыре раза в день, со строго ограниченными промежутками между приемами пищи. Если есть желание, можно на ночь сгрызть яблочко и морковку – заодно и зубки почистите.

Сбалансируйте в пище соотношение жиров, белков и углеводов: соответственно 1:1:4 в граммах.

Нужно обязательно подсчитывать калории. Не руководствуйтесь общими значениями, подсчет должен вестись в зависимости от возраста, профессии, образа жизни.

Ужинать нужно не позднее, чем за три часа до сна. При этом учитывайте свой образ жизни. Неважно в 18 часов вы станете кушать или в 22.00, главное держать временной промежуток.

Обязательно включайте в рацион растительную пищу, желудок всегда ее принимает на ура.

Пейте молоко. Для болеющих гастритом это полноценный продукт питания, который защищает слизистую желудка от повреждений. Обогащайте рацион молочными продуктами с невысоким содержанием жиров. Тем людям, которые не переносят цельное молоко, можно посоветовать кушать и пить кисломолочные продукты.

Не пропускайте обед. Старайтесь кушать медленно и тщательно пережевывать еду, быстро жующие и перекусывающие на ходу люди обычно переедают.

Старайтесь исключать продукты, которые способствуют образованию обильного количества желудочного сока, то есть повышают аппетит и заставляют вас есть больше нормы. К ним относятся: спиртные напитки, жареные блюда, маринады, копчености, приправы (особенно перец, карри и чеснок).

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