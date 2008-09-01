В Черновцах открыто центр для детей с пораженной ЦНС

Как передает корреспондент УНИАН, инициатива создания такого центра принадлежит Черновицкой областной госадминистрации, которую поддержали депутаты Черновицкой областного и городского советов.

Как сообщила журналистам директор центра Лариса ПАЛАМАР, в новом лечебном заведении смогут лечиться дети с поражениями нервной системы, расстройствами психики, нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками развития и тому подобное. По ее словам, на Буковине таких детей почти 8 тысяч.

«Все они нуждаются в восстановительном лечении и реабилитации, и это в 80% случаях может приостановить развитие болезни», - прибавила она.

По словам Л.ПАЛАМАР, в центре есть вся необходимая аппаратура для лечения и реабилитации детей. Кроме этого, во время лечения будет применяться иглорефлексотерапия, лечение травами, другие нетрадиционные методы. Также планируют применять иппотерапию – лечение с помощью катания на конях.

Одновременно в открытом центре реабилитации может лечиться 90 детей: 30 стационарно и 60 – амбулаторно. Курс лечения – 21 день.