Предотвратить близорукость помогут простые упражнения

Близорукость и другие дефекты зрения сегодня сильно портят профессиональную, а иногда и личную жизнь многим людям. Но с глазными проблемами можно справиться и без операционного вмешательства.

Чтобы не провоцировать появление близорукости нужно твердо усвоить несколько полезных советов. Прежде всего, нельзя щуриться - это вредно, так как глаз оказывается сжатым и мышцами и веками, в результате чего еще больше удлиняется. А удлинение глаза - это и есть близорукость.

При чтении нельзя пользоваться одним только целенаправленным светом, без общего верхнего, так как книга проецируется на глазное дно в уменьшенном виде, и когда в темноте освещена только она, проекция книги на сетчатку представляет собой одно яркое маленькое пятно. По этой же причине нельзя смотреть телевизор в темноте. Чем обширнее зона света, тем больше уменьшается диаметр зрачка и глазу становится легче работать.

Желательно не читайте в транспорте. Но если вы без этого не можете обойтись, то избегайте главного врага ваших глаз - вибрации. Для этого не нужно спиной и локтями касаться спинки сидения, а мышцы спины следует предельно расслабить.

Выполняя ежедневно указанные ниже упражнения, вы предотвратите ухудшение своего зрения и даже сможете его улучшить.

Упражнение № 1.

Отвернувшись от монитора, закройте глаза и быстро 10 раз зажмурьтесь, не размыкая век. Потом 10 раз интенсивно поморгайте, стараясь открывать и закрывать глаза с максимально возможной частотой и амплитудой. И, наконец, уже с открытыми глазами 10 раз поднимите, как при сильном удивлении, и нахмурьте брови.

Упражнение № 2.

С силой разотрите ладони, чтобы в подушечках пальцев появилось ощущение тепла. Кончиками пальцев небольшими круговыми движениями помассируйте виски у края глазниц. Причем пальцы правой руки должны двигаться по часовой стрелке, а пальцы левой - против. Прикрытые веки должны оставаться расслабленными. Этот комплекс воздействует на мышцы и сосуды, "обслуживающие" глаза.

Упражнение № 3.

Повернитесь к окну. Держите спину и шею прямо, расслабьтесь и зафиксируйте взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости. Вдохните и плавно переведите взгляд на кончик носа. Выдохните и снова смотрите на самый отдаленный объект. Далее, опять-таки на вдохе, плавно направьте взгляд себе в межбровье. А на выдохе - снова на отдаленный предмет.

Упражнение № 4.

Плавно вращайте глазами под расслабленными прикрытыми веками. Делайте по пять полных оборотов сначала в одну сторону, а затем - в другую. Выполнять в течение 30 секунд.

Упражнение № 5.

Закрыть веки. В течение 30 секунд массировать их кончиками пальцев.

Упражнение № 6.

Покрутить головой вправо, влево, вверх, вниз. Сделать несколько круговых движений.

Упражнение № 7.

Большими пальцами нащупайте точки вокруг глаз (сверху, снизу, слева и справа) и массируйте их на протяжении 8 вдохов - выдохов. При выдохе немного надавливайте, при вдохе снимайте давление. Кончики свободных пальцев должны легко касаться лба. Таким же образом массируйте следующие пары точек. Потом большими пальцами захватите переднюю часть виска, костяшками согнутых указательных пальцев совершайте круговые движения вокруг глаз.

Упражнение № 8.

Спокойно посмотрите на красивую картину (например, пейзаж). Закройте глаза на 10-20 секунд. Мысленно перенеситесь внутрь картины. Представьте себе пейзажи, ранее скрытые рамками изображения, выйдите за эти рамки и продолжайте прогулку. Найдите в этой местности особенно приятный Вам уголок, задержитесь там. Расслабьтесь и почувствуйте, как хорошо Вы отдохнули.

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