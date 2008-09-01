Врачи научились лечить рак в мозге лазером

Французы совершили прорыв в лечении рака в мозге Группа французских нейрохирургов под руководством профессора Александра Карпентье разработала новый способ уничтожения раковых клеток в мозге человека.

"Впервые при внутричерепной операции используются лазерные технологии, что позволяет обойтись без вскрытия черепной коробки. В ходе вмешательства вся информация о состоянии клеток мозга пациента обеспечивается в режиме реального времени аппаратом магнитно-резонансной томографии.", - объяснил Карпентье.

По словам профессора, операция требует только местной анестезии. Пациент все время остается в сознании и через 14 часов после процедуры может покинуть клинику.

Через трехмиллиметровое отверстие в пораженную область головного мозга вводится катетер, по которому посредством волоконно-оптических световодов направляется лазерный луч. Когда опухоль будет локализована, она обрабатывается лазером так, чтобы температура клеток не привышала 90 градусов Цельсия.

В группе пациентов из 15 человек, среди которых проводились испытания метода, метастазы в мозге развились после длительной болезни раком груди или легких. Химиотерапия, радиохирургия и другие методы не привели к видимым улучшениям и пациентам оставалось жить не более трех месяцев.

В случае использования при операции лазерного метода Карпентье, в шести случаях раковые клетки удалось полностью уничтожить, что продлило жизнь пациентов на год. Кроме того, в пяти случаях метастазы не появлялись в течении нескольких месяцев после операции.

Стоит напомнить, что согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является ведущей причиной смерти во всем мире, и от этого заболевания с 2005 по 2015 годы умрет 84 миллиона человек.

korrespondent.net