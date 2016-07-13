За домашнее насилие - 12 лет тюрьмы: депутаты хотят ужесточить наказание для садистов в семьях

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта (№ 4952) является более 40 народных депутатов из разных фракций.

Текст проекта закона и пояснительной записки к нему пока не обнародован на сайте ВР.

В пресс-службе «Блока Петра Порошенко» со ссылкой на народного депутата из фракции «БПП» Ирину Луценко, которая является одним из авторов законопроекта, сообщили, что он предусматривает существенное усиление уголовной ответственности за насилие в семье. Максимальное наказание, предусмотренное документом, - до 12 лет лишения свободы.

Читайте такжеДевочки-подростки самые уязвимые в условиях войны на востоке Украины - ООН

"При этом будут учитываться нанесенные телесные повреждения. Было ли изнасилования, были ли противоправные действия со стороны членов семьи по отношению к ребенку, например, развращение. В качестве наказания предусмотрено не только заключение под стражу, но и исправительные работы, и работы, связанные с психологической реабилитацией, предусмотрена работа с жертвой», - сообщила она.

Также, по словам депутата, «станут возможные меры, при которых жертва будет изолирована от обидчика, ему будет запрещено приближаться не ближе определенного расстояния, чтобы ребенок, например, не получила травму».

«Это - огромный пласт законодательства, который меняет философию и психологию в семье. Фактически, мы выходим на уровень, когда государство формирует политику противодействия насилию в семье", - отметила Луценко.