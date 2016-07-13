Замминистр здравоохранения Василишин вышел из СИЗО

Об этом пишет Украинская правда, цитируя пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"В 17:30 вышел из СИЗО", – сказала Максимец. По ее словам, Василишин был освобожден из-под стражи после внесения суммы залога.

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Напомним, 8 июля представители Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины задержали за взяточничество замминистра здравоохранения Романа Василишина. По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный организовал схему, согласно которой врачи одного из отделений Александровской клинической больницы должны были собирать с пациентов деньги за проведение операций. Кроме того, был задержан посредник.

"В целом во время задержания и обысков нами изъято более $50 тыс., 320 тыс. грн, другие доказательства преступной деятельности этих лиц", – сказал глава СБУ и добавил, что Василишин был задержан с поличным во время получения пятой взятки.

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Поздно вечером 8 июля Днепровский райсуд Киева избрал для Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложена обязанность носить электронный браслет.

11 июля СМИ сообщили, что дочь Василишина внесла за него залог в сумме 2 млн грн.

Василишин был назначен замминистра здравоохранения – руководителем аппарата Минздрава в ноябре 2015 года. До этого он являлся главным врачом Центральной городской клинической больницы Киева (ЦГКБ, Александровская больница).