Закон о либерализации не приведет к снижению цен на фармрынке Украины

Об этом заявила председатель подкомитета по регистрации лекарственных средств Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анжела Купич в ходе пресс-конференции.

«Доступ нескольких импортных продуктов не уменьшит цену, поскольку на цену влияют абсолютно другие факторы… И даже если это произойдет, то те 2-3% или даже 5% (снижения цены – УНИАН) пациент никогда не почувствует», - сказала она.

Купич отметила, что цена на лекарства сможет снизиться только в случае полного реформирования украинской системы здравоохранения, развития открытой конкурентной среды на украинском фармацевтическом рынке и поддержки национального производителя.

«При надлежащем развитии рыночного производителя рынок отрегулирует эту цену. Только пациент, покупая те или иные препараты, и доктор, который по стандартам лечения будет назначать те или иные препараты, могут повлиять на цену препарата», - пояснила Купич.

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При этом она добавила, что Европейская Бизнес Ассоциация полностью поддерживает этот закон, поскольку благодаря ему на украинский рынок зайдет множество новых качественных препаратов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2016 года Верховная Рада приняла закон №4484 «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах», которым предусмотрена упрощенная процедура для лекарственных средств, которые уже зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде. Также этот закон сокращает сроки принятия Министерством здравоохранения решения по регистрации лекарственного средства до 10 рабочих дней вместо установленного в действующем законодательстве месячного срока.

В то же время ряд общественных организаций заявили, что данный закон может еще больше усложнить порядок государственной регистрации медикаментов. Как поясняла партнер адвокатского объединения «Арцингер» Лана Синичкина, упрощенная система регистрации будет относиться исключительно к тем препаратам, действующие вещества которых не зарегистрированы в Украине. Согласно ее прогнозам, это будет способствовать защите монопольного положения препаратов, которые уже существуют на рынке Украины. А это, в свою очередь, приведет к сохранению высоких цен на рынке лекарств, которые, по данным эксперта, вдвое превышают цены на аналогичные препараты в европейских странах.