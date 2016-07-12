Рассмотрение ходатайства защиты Василишина об отводе судьи перенесено на неопределенный срок

Рассмотрение ходатайства стороны защиты бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина, который подозревается во взяточничестве, об отводе судьи Днепровского районного суда г. Киев перенесено на неопределенный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил распорядитель суда до начала судебного заседания.

Он сказал, что, вероятно, судебное заседание состоится завтра.

Читайте такжеСуд рассмотрит ходатайство об отстранении Василишина с должности замминистраВ свою очередь в комментарии журналистам по телефону адвокат Василишина Николай Шупеня отметил, что его подзащитного по неизвестным причинам до сих пор не выпустили из-под стражи, хотя залог был внесен и соответствующие документы в подтверждение этого были переданы компетентным органам.

Напомним, накануне Днепровский районный суд Киева перенес на сегодня заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об отстранении Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у них было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн только от урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.

Читайте такжеЗа арестованного замглавы Минздрава внесли залог - в размере 2 млн 856 грн8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения. В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.

11 июля УНИАН в Управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили, что за него внесли залог.