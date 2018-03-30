Психологи оказывают помощь эвакуированным жителям Лозовой

Практические психологи научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии Университета гражданской защиты Украины, которую возглавляет полковник службы гражданской защиты Александр ТИМЧЕНКО, оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям города Лозовая Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по словам полковника службы гражданской защиты Виталия ХРИСТЕНКО, именно в такой ситуации, когда нормируемое количество людей, которые нуждаются в психологической помощи, зашкаливает, работать очень тяжело. Здесь крайне необходимым стало применение «ноу-хау» лаборатории – чемоданчика практического психолога. Среди предметов первой необходимости – успокоительные лекарства, термос и пакетики с чаем. Как объясняет специалист, горячая вода очень успокаивает. А также – блокноты и ручки, альбомы и мягкие игрушки (отдельно - для мальчиков и девочек), шоколад, папиросы, карточки пополнения телефонного счета, мягкий мячик (человек успокаивается, когда что-то перебирает в руках), одноразовые салфетки и стаканчики, свечи и иконы, одеяло (причем не обязательно теплое, потому что, в первую очередь, оно должно вызывать у человека, который попал в стрессовую ситуацию, чувство защищенности). Чемодан также содержит и флягу с коньяком.

По словам В.Христенко, такой спецнабор уже не раз испытывали. Ночь на 27 августа была самой тяжелой, люди успели схватить только самое необходимое и документы. Их разместили в нескольких школах.

На это время в эпицентре события работают 17 практических психологов МЧС, 9 из них психологи Университета МЧС, 3 – из Днепропетровска, 5 – Донецка.

Как сообщал УНИАН, 27 августа вблизи города Лозовая Харьковской области на объектах 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Украины вспыхнул пожар. В 16.10 дежурной службой арсенала были зафиксированы первые взрывы. Персонал арсенала был эвакуирован на безопасное расстояние. Также была осуществлена эвакуация населения в радиусе 5 км от эпицентра взрывов – состоянием на 28 августа около 10 тысяч лиц.

61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ЗС Украины расположен на общей площади 494 га. На арсенале сохранялось около 95 тысяч тонн боеприпасов.

Фото УНИАН