Психологи оказывают помощь эвакуированным жителям Лозовой

Психологи оказывают помощь эвакуированным жителям Лозовой

16:37, 29 августа 2008
18

Необходимым стало применение «ноу-хау» – чемоданчика практического психолога. Среди предметов первой необходимости – успокоительные, термос и чай... (фоторепортаж)

Практические психологи научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии Университета гражданской защиты Украины, которую возглавляет полковник службы гражданской защиты Александр ТИМЧЕНКО, оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям города Лозовая Харьковской области.

 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по словам полковника службы гражданской защиты Виталия ХРИСТЕНКО, именно в такой ситуации, когда нормируемое количество людей, которые нуждаются в психологической помощи, зашкаливает, работать очень тяжело. Здесь крайне необходимым стало применение «ноу-хау» лаборатории – чемоданчика практического психолога. Среди предметов первой необходимости – успокоительные лекарства, термос и пакетики с чаем. Как объясняет специалист, горячая вода  очень успокаивает. А также – блокноты и ручки, альбомы и мягкие игрушки (отдельно - для мальчиков и девочек), шоколад, папиросы, карточки пополнения телефонного счета, мягкий мячик (человек успокаивается, когда что-то перебирает в руках), одноразовые салфетки и стаканчики, свечи и иконы, одеяло (причем не обязательно теплое, потому что, в первую очередь, оно должно вызывать у человека, который попал в стрессовую ситуацию, чувство защищенности). Чемодан также содержит и флягу с коньяком.

 

По словам В.Христенко, такой спецнабор уже не раз испытывали. Ночь на 27 августа была самой тяжелой, люди успели схватить только самое необходимое и документы. Их разместили в нескольких школах.

На это время в эпицентре события работают 17 практических психологов МЧС, 9 из них психологи Университета МЧС, 3 – из Днепропетровска, 5 – Донецка.

 

Как сообщал УНИАН, 27 августа вблизи города Лозовая Харьковской области на объектах 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Украины вспыхнул пожар. В 16.10 дежурной службой арсенала были зафиксированы первые взрывы. Персонал арсенала был эвакуирован на безопасное расстояние. Также была осуществлена эвакуация населения в радиусе 5 км от эпицентра взрывов – состоянием на 28 августа около 10 тысяч лиц.

 

61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ЗС Украины расположен на общей площади 494 га. На арсенале сохранялось около 95 тысяч тонн боеприпасов.

Фото УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter