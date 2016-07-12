Суд рассмотрит ходатайство об отстранении Василишина с должности замминистра

Днепровский районный суд Киева перенес на сегодня - 12 июля - заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об отстранении от должности заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина, которой подозревается во взяточничестве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Судебное заседание перенесено на 12 июля, на 16.00, из-за заявления стороны защиты Василишина об отводе судьи", - сказала Максимец.

Она пояснила, что адвокаты подозреваемого просили суд освободить их подзащитного из-под стражи в связи с внесением за него залога, но судья подчеркивал, что это не является предметом судебного рассмотрения, из-за чего ему был заявлен отвод.

Как сообщалось, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве.

Во время обыска у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.

8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.

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