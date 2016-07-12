В Минздраве утвердили структуру Центра общественного здоровья

Как сообщили УНИАН в Минздраве, участники обсудили план действий (дорожную карту) по имплементации Концепции, возможные модели финансирования системы общественного здравоохранения с учетом политики децентрализации, а также рассмотрели организационно-правовые вопросы обеспечения деятельности вновь созданного Центра общественного здоровья.

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И.о. министра.Шафранский отметил, что одобрение правительством концепции развития системы общественного здоровья – неотложная задача. По состоянию на сегодня подготовка этого программного документа с привлечением предложений отечественных и международных экспертов уже завершено и направлено на согласование центральным и местным органам исполнительной власти. «Мы должны выработать соответствующую дорожную карту и предусмотреть все необходимые мероприятия, которые нужно осуществить для имплементации Концепции с соответствующими сроками выполнения», –сказал Шафранский.

По его мнению, имплементация Концепции развития системы общественного здоровья невозможна без полноценного запуска работы Центра общественного здоровья. "В ближайшее время Минздрав планирует провести открытый отбор кандидатов на должность генерального директора Центра общественного здоровья, с учетом предложений международных экспертов", - сказал чиновник.

На сегодня уже утверждена структура Центра общественного здоровья и прорабатывается штатное расписание.