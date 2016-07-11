За арестованного замглавы Минздрава внесли залог - в размере 2 млн 856 грн

За замминистра здравоохранения Романа Василишина, арестованного по подозрению во взяточничестве, внесли залог в размере 2 млн 856 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении СБУ Киева и Киевской области.

"Да, залог за него внесен", - отметили в УСБУ, не уточнив в то же время, освобожден ли Василишин из-под стражи, и не назвав лицо, внесшее залог.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что пока Василишин находится в Днепровском районном суде столицы, где рассматривается ходатайство о его отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Читайте такжеВасилишина арестовали до 3 сентябряКак сообщалось, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве.

Во время обыска у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которой он был раньше.

Читайте такжеЗадержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки 8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.