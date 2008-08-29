Украинская школьная форма может вызывать кожные заболевания
14:42, 29 августа 2008Страна
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Проверка Укрметртестстандарта
Производители школьной униформы часто указывают на бирке одежды заведомо неверные данные о составе ткани. К такому выводу в результате проведенной проверки пришел Укрметртестстандарт.
Хотя на бирках указано "Пиджак для мальчика: шерсть-50%, синтетические волокна - 50%; пиджак для девочки: шерсть- 15%, вискоза – 65%, синтетические волокна – 20%", в действительности часто оказывается, что продукция изготовлена на 100% из синтетики.
Медики утверждают, что из-за повышенного содержания синтетических тканей школьная форма может вызывать у ребенка кожные заболевания, а также негативно влиять на работу головного мозга.
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