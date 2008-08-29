На Киевщине незаконно приватизировали больницу

В Киевской области разоблачены должностные лица горсовета Киев. 29 августа. УНИАН. Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины на железнодорожном транспорте разоблачили факт незаконной приватизации помещения больницы в городе Вишневое Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по данному факту в отношении должностных лиц Вишневого городского совета (Киевская область) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как установили оперативники УБОП, в апреле 2003 года по поддельным приватизационным документам должностные лица горсовета незаконно отобрали у государственной клинической больницы №2 Юго-Западной железной дороги помещение общей площадью 141,3 кв. м, которое находится в городе Вишневое. В июне 2007 года это здание было продано одному из ООО по цене более 305 тысяч гривен. В такую сумму правоохранительные органы оценивают и ущерб, нанесенный Юго-Западной железной дороге.