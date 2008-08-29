Как лучше ухаживать за кожей лица

Чтобы иметь красивое чистое лицо, нужно ухаживать за ним по тем правилам, которые диктует тип вашей кожи.

Если питаться как попало или позволять себе очень много, скорее всего, придется распроститься со свежей, чистой кожей. Иногда проблемы возникают после изменения места проживания и, соответственно, климата. Стрессы, гормональные изменения, переутомление оставляют следы на лице. Кожа становится более сухой зимой, летом больше проблем приносят поры, которые расширились, и черные точки. С годами кожа тоже меняется и становится более сухой.

Прежде чем купить новую косметику или крем, полезно провести несложный тест и определить свой тип кожи

Если вам никогда не приходилось замазывать пятна на лице и бороться с жирным блеском, а в зеркале вы неизменно видите гладкое розовое лицо, у вас нормальная кожа. Нет угрей и расширенных сосудов, поры бывают заметны только на крыльях носа и подбородке. После умывания с мылом вы не чувствуете сухости, вам подходит любая косметика и кремы. Правда, такие счастливчики встречаются не часто.

Конечно, и на нормальной коже могут время от времени появляться прыщи. Если такую кожу правильно очищать, питать и регулярно ухаживать, появление морщин ожидает вас только на склоне лет . С другой стороны, если относиться к своему богатству небрежно, состояние кожи может измениться в худшую сторону.

В юности владелицы сухой кожи выгодно отличаются от однолеток: кожа тонкая, нежная, гладкая. Они чаще всего лишены такой неприятности, как прыще и угри. Лицо имеет матовый, жухлый оттенок и незаметные поры. Если ваше лицо заметно реагирует на погоду, а после умывания появляется стянутость, зуд и шелушение, у вас сухая кожа. Она склонна к веснушкам и родинкам и, к сожалению, быстро стареет.

На сухой коже поры сужены и выделяется недостаточно кожного сала, потому ей нужна дополнительная защита от действия внешней среды. Вам особенно важно правильно очищать кожу, питать и увлажнять, потому что она становится более сухой и быстро теряет эластичность. Если на улице ветер или мороз, такая кожа легко краснеет, появляются пятна, которые шелушятся, потом образуются тонкие морщины.

Большинство женщин за 50 вынуждены бороться с сухостью кожи. У тех, кто живет в очень знойном, сухом или холодном климате, такие проблемы могут начаться раньше.

Жирная кожа выглядит толстой, грубою и лоснится. Поры расширены, глубоки. Часто девушки стремятся избавиться от жирного блеска при помощи пудры, поры забиваются и на коже появляются черные точки (комедоны). Из-за активного выделения кожного сала макияж плохо держится, им лучше не злоупотреблять.

Зато владелицы жирной кожи до 35-40 лет могут не задумываться об антивозрастной косметике. Правда, на ней легко появляются угри, которые могут воспаляться. Но морщины появляются значительно позже, а при правильном уходе и регулярной очистке можно не допускать появления угрей.

Причина жирности кожи - повышена активность сальных желез. Они забивают расширенные поры, в них легко попадает грязь, начинается воспаление. Но и пересушивать жирную кожу не стоит, потому что это только вызовет усиление работы желез.

Больше всего проблем в юности имеют те, кому досталась комбинированная кожа . Чаще всего люди жалуются на то, что нос блестит, а на щеках чувствуется стянутость, начинается шелушение. Это характерно для владелиц комбинированной кожи. Особенно активно работают сальные железы в І-образной зоне - лоб, нос, подбородок. Часто на носу видно расширенные поры, а вот на висках, щеках и вокруг глаз кожа остается нормальной.

С годами комбинированная кожа становится более сухой, но, как правило, морщины на ней появляются достаточно поздно. Иногда такая кожа может приобретать разную расцветку или шелушиться на щеках, но в целом она выглядит здоровой и гладкой. Угри появляются на носу и подбородке, а морщины вокруг глаз и на лбу.

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