Чем опасен гепатит В?

Гепатит В - это инфекция печени, потенциально представляющая угрозу для жизни, вызываемая вирусом гепатита В (ВГВ). Гепатит В является одной из основных проблем глобального здравоохранения и самым тяжелым типом вирусного гепатита. Гепатит В может приводить к развитию хронической болезни печени и создавать высокий риск смерти от цирроза печени и рака печени. По оценкам, два миллиарда человек во всем мире инфицировано вирусом гепатита В, а более 350 миллионов человек имеют хронические (длительные) инфекции печени.

Вакцина против гепатита В доступна с 1982 года. Эта вакцина на 95% эффективна в предотвращении инфекции ВГВ и ее хронических последствий и является первой вакциной против одного из основных раковых заболеваний человека.

Симптомы

Вирус гепатита В может вызывать острую болезнь с симптомами, длящимися несколько недель, включая пожелтение кожи и глаз (желтуху), темную мочу, крайнюю усталость, тошноту, рвоту и боли в области живота. На избавление от этих симптомов может уходить от нескольких месяцев до года. ВГВ может также вызывать хроническую инфекцию печени, которая позднее может развиться в цирроз печени или рак печени.

Кто подвергается наибольшему риску развития хронической болезни?

Вероятность того, что инфекция ВГВ станет хронической, зависит от возраста, в котором человек был инфицирован. С наибольшей вероятностью хронические инфекции развиваются у инфицированных ВГВ детей раннего возраста. Хронические инфекции развиваются примерно у 90% детей грудного возраста, инфицированных в течение первого года жизни, и у 30% - 50% детей, инфицированных в возрасте от одного до четырех лет. Около 25% взрослых людей, хронически инфицированных в детстве, умирают от рака или цирроза печени, связанных с ВГВ.

Около 90% здоровых взрослых людей, инфицированных ВГВ, выздоравливают и полностью избавляются от вируса в течение шести месяцев; от 8% до 10% взрослого населения становится хронически инфицированным. Рак печени, вызываемый ВГВ, является одной из трех основных причин смерти от рака среди мужчин, а у женщин ВГВ является одной из основных причин рака.

Где гепатит В наиболее распространен?

Гепатит В эндемичен в Китае и других частях Азии. Многие жители этого региона приобретают инфекцию ВГВ в детстве. Высокие показатели хронических инфекций отмечаются в районе Амазонки и южных частях Восточной и Центральной Европы. По оценкам, хронически инфицировано от 2% до 5% общего населения Ближнего Востока и Индийского субконтинента и менее 1% населения Западной Европы и Северной Америки.

Передача инфекции

Гепатит В поражает только людей. Вирус передается от человека человеку при контакте с кровью или другими жидкостями организма (а именно семенной или вагинальной жидкостью) инфицированного человека. Пути передачи инфекции идентичны с путями передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но инфекционность ВГВ в 50-100 раз выше. В отличие от ВИЧ ВГВ может жить вне организма, по меньшей мере, 7 дней. В течение этого времени вирус все еще может инфицировать при попадании в организм неинфицированного человека.

В развивающихся странах инфекция, как правило, передается

* перинатально (от матери ребенку во время родов)

* от ребенка ребенку

* в результате небезопасной инъекционной практики

* при переливании крови

* при сексуальном контакте.

Во многих развитых странах (например, в странах Западной Европы и Северной Америки) пути передачи инфекции отличны от перечисленных выше. В настоящее время в этих странах в большинстве случаев инфекция передается среди молодых людей при сексуальных контактах и использовании инъекционных наркотиков. Риск инфицирования ВГВ является одним из основных профессиональных рисков, обусловленных инфекцией, для работников здравоохранения.

ВГВ не передается через зараженные пищевые продукты или воду и не может распространяться при случайных контактах на рабочих местах.

Инкубационный период вируса длится, в среднем, 75 дней, но может продолжаться от 30 до 180 дней. ВГВ может быть выявлен через 30-60 дней после инфицирования и оставаться в организме в течение варьирующихся в широких пределах периодов времени.

Лечение

Специального лечения гепатита В не существует. Уход направлен на проведение симптоматической терапии и обеспечение рационального сочетания питательных веществ, включая возмещение потерянной в результате рвоты и диареи жидкости.

Хронический гепатит В можно лечить лекарственными средствами, включая интерферон и противовирусные препараты, которые могут помочь некоторым пациентам. Такое лечение может стоить тысячи долларов в год и не доступно для большинства пациентов в развивающихся странах.

Рак печени почти всегда заканчивается смертельным исходом и обычно развивается у людей в наиболее продуктивном возрасте, обеспечивающих свои семьи. В развивающихся странах большинство людей с раком печени умирает в течение нескольких месяцев после постановки диагноза. В странах с более высоким доходом хирургия и химиотерапия может способствовать продлению жизни некоторых пациентов на несколько лет.

Пациентам с циррозом иногда делают пересадку печени с переменным успехом.

Профилактика

Все дети грудного возраста должны получать вакцину против гепатита В - это основа профилактики гепатита В.

Эта вакцина может вводиться в виде трех или четырех отдельных доз в рамках существующих графиков регулярной иммунизации. В районах с высокими показателями передачи ВГВ от матери ребенку первая доза вакцины должна вводиться как можно скорее после рождения ребенка (а именно в течение 24 часов).

После проведения полной серии вакцин более чем у 95% младенцев, детей и молодых людей появляется защитный уровень антител. Среди людей после 40 лет уровень защиты в результате первой серии вакцинации опускается ниже 90%. Среди людей в возрасте 60 лет защитный уровень антител отмечается только у 65% - 75% вакцинированных людей. Защитный уровень антител сохраняется, по меньшей мере, 20 лет, и его необходимо поддерживать на протяжении всей жизни.

Все дети и подростки в возрасте до 18 лет, не вакцинированные ранее, должны получить вакцину. Необходимо также вакцинировать людей из групп высокого риска, включая:

* людей с сексуальным поведением высокого риска;

* партнеров и членов семей ВГВ-позитивных лиц;

* людей, употребляющих инъекционные наркотики;

* людей, которым часто требуется кровь и продукты крови;

* людей, которым проводится трансплантация цельных органов;

* людей, подвергающихся профессиональному риску инфицирования ВГВ, включая работников здравоохранения; и

* людей, совершающих международные поездки в страны с высокими показателями ВГВ.

Вакцина отличается высокой степенью безопасности и эффективности. С 1982 года во всем мире использовано более одного миллиарда доз вакцины против гепатита В. Во многих странах, где обычно от 8% до 15% детей имели хроническую инфекцию ВГВ, вакцинация способствовала снижению показателя хронической инфекции до менее 1% среди иммунизированных детей.

На декабрь 2006 года вакцинация детей грудного возраста против гепатита В в рамках национальных программ иммунизации проводилась в 164 странах, что является значительным расширением охвата по сравнению с 31 страной в 1992 году, когда Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, рекомендующую глобальную вакцинацию против гепатита В.

Основые факты

Гепатит В является вирусной инфекцией, поражающей печень, которая может вызывать тяжелую и хроническую болезнь и приводить к смерти.

* Вирус передается при контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека, но не при случайном контакте.

* Этим вирусом инфицировано около 2 миллиардов человек в мире, а более 350 миллионов человек имеют хроническую болезнь печени.

* Около 25% взрослых людей, хронически инфицированных в детстве, позднее умирают от рака или цирроза (рубцевания) печени, развивающихся в результате стойкой инфекции.

* Инфекционность вируса гепатита В в 50-100 раз выше нифекционности ВИЧ.

* Вирус гепатита В является одним из основных профессиональных вредных факторов для работников здравоохранения.

* Гепатит В предотвратим с помощью безопасной и эффективной вакцины.

www.who.int