Овощи для любителей мяса

Если вы жить не можете без мяса, при этом с ненавистью смотрите на огурцы, помидоры и прочую зелень, а ваша любимая фраза: "Я не козел, траву не ем!", вам стоит узнать, зачем природой вообще придумано употреблять в пищу овощи и фрукты, ягоды и орехи.

Хищник или вегетарианец?

Жаркие дебаты идут уже не одну тысячу лет. Отсутствие когтей и клыков исключает возможность добывать себе еду, убивая животных. А необходимость готовить пищу на огне подтверждает неспособность людского рода легко разжевать мясо. Зубы человека - острые, длинные резцы, короткие притупленные клыки и плоские коренные - тоже не похожи на зубы хищника. Они, скорее, предназначены для длительного перетирания растительной пищи. Кишечник у людей, как и у травоядных, в 6 раз длиннее, чем у плотоядных. Ведь растительная пища расщепляется намного медленнее, чем мясо. Температура крови у человека ниже, чем у хищников, например, у собаки, а это очень важно: при более низкой температуре мясо не усваивается в нужной степени в кишечнике человека, как это происходит у хищника.

Надеемся, что этот экскурс в организм человека сподвигнул даже самых ярых мясоедов к тому, чтобы более дружелюбно посмотреть на шпинат или морковку.

Овощ мясу друг

Дефицит овощей, фруктов и ягод - одна из самых распространенных и типичных ошибок питания. Результаты однобокой мясной "диеты" - инфекционные болезни, потеря иммунитета, развитие наследственных болезней. Их угрозу можно ослабить или даже предотвратить, соблюдая баланс в употреблении продуктов.

Вся овощно-фруктовая братия - это основные и незаменимые поставщики витаминов, пектина и клетчатки, органических кислот и углеводов в наш организм. Так, один из важнейших для здоровья элементов - железо - наиболее полно усваивается при сочетании мясных блюд с овощами или фруктами. Дело в том, что в овощах и фруктах содержится много витамина С, или аскорбиновой кислоты. Именно этот витамин является самым сильным стимулятором всасывания железа.

Существует четкая зависимость между содержанием в продуктах витамина С и скоростью и объемом усвояемости железа.

Ваше правильное меню

Идеальное меню - это сочетание мяса или птицы с овощами, крупами, зеленью и свежевыжатыми соками. Комбинируйте порцию вашего любимого бифштекса или куриного филе с овощными салатами, например, из помидоров с листовым салатом и луком. Хорошая идея - добавлять в заправку для салата лимонный сок, богатый аскорбиновой кислотой. Полезно сочетать в гарнире к основному блюду свежий молодой картофель с капустой. За обедом или ужином выпивайте стакан апельсинового сока - и усвояемость железа организмом вырастет более чем в 2 раза!

При приготовлении овощей стоит знать, что содержание железа в них повышается при недолгой термической обработке (около 15-20 минут). Так, железо из свежей белокочанной капусты усваивается организмом на 5%, а после тушения - на 15%. Брокколи и вовсе удивляет результатами: с 6% в свежем виде до 30% в вареном.

И еще один совет: не готовьте овощи впрок. После суток пребывания в холодильнике их полезность значительно снижается.

Итак, питаемся гармонично и живем здорово!

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