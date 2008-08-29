Раскрыт секрет первых слов младенца

Канадские ученые из университета Британской Колумбии выяснили, почему первыми словами младенцев многих стран мира являются, как правило, слова мама и папа.

Специалисты утверждают, что все дело в звуковой структуре слов.

Психолог провела эксперимент с участием 22 новорожденных в возрасте 2-3 дней, которым давали слушать запись слов с повторяющимися слогами вроде мубаба и пенана, а также запись слов, в которых повторяющихся слогов не было. При этом во время прослушивания ученые фиксировали активность мозга младенцев.

Оказалось, что при повторах в словах у младенцев наблюдалось увеличение активности в височной и левой лобной долях коры головного мозга. В то время как на другие слова не было замечено практически никакой реакции.

Поэтому психолог предположила, что названия родителей и ближайших родственников в разных языках состоят из повторяющихся слогов не случайно, а именно потому, что дети лучше всего реагируют на повторяющиеся звуки.

Как известно, левая лобная доля у правшей отвечает за такие качества человека, как внимание, абстрактное мышление, способность к самоконтролю и критической самооценке. А височные доли обрабатывают слуховые ощущения, превращая звуки в слова.

Таким образом, заключает ученый, дети рождаются уже со способностями воспринимать и изучать родной язык систематически.

korrespondent.net