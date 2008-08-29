300 миллионов людей в мире имеют психологические проблемы

Всемирная Организация ЗдравоохраненияWorld Health Organization утверждает, что не менее 300 млн. жителей планеты страдают от каких-либо психологических расстройств.

По оценкам Национального Института Психического Здоровья США (National Institute of Mental Health), около 60 млн. американцев - фактически, каждый пятый житель страны - страдают от каких-либо психологических расстройств

Министерство Здравоохранения СШАDepartment of Health в 2006 году пришло к выводу, что лечение этих расстройств обходится в $205 млрд. ежегодно, при этом индустриально развитые страны расходуют на эти цели примерно 15% средств, выделяемых на здравоохранение - то есть, больше, чем тратится на лечение всех форм рака.

Ассоциация Разработчиков и Производителей Фармацевтической Продукции АмерикиPharmaceutical Research and Manufacturers of America сообщила, что ныне в США испытываются более 300 новых препаратов, предназначенных для лечения психологических расстройств. В эту категорию входят не только такие недуги, как шизофрения и депрессия, но и старческое слабоумие, аутизм, наркомания, алкоголизм и неспособность обуздать свой аппетит.

В целом, 66 новых препаратов предназначены для борьбы с депрессиями, 26 - с различного рода зависимостями (от наркотиков, алкоголя, табака и пр.), 54 - неврозов, 89 - слабоумия (включая болезнь Альцгеймера). Среди них - вакцина, которая потенциально способна избавлять от пристрастия к кокаину.

Ассоциация Разработчиков и Производителей Фармацевтической Продукции Америки подчеркивает, что для разработки нового медицинского препарата ныне, в среднем, требуется затратить $1.3 млрд. и 10-15 лет исследований и испытаний.

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