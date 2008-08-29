Гипертоническая болезнь в наши дни очень широко распространена, особенно в промышленно развитых странах. Повышенное артериальное давление часто возникает уже в подростковом возрасте, болезнь стремительно молодеет, как и большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Гипертоническая болезнь и атеросклероз становятся важнейшей причиной преждевременной смертности населения. Однако чаще всего — это женская проблема. Две трети страдающих этим недугом – представительницы прекрасного пола.

Как возникает гипертоническая болезнь?

Это как раз тот самый случай, о котором можно с уверенностью сказать: «Все болезни от нервов». В цепи развития гипертонической болезни первым звеном обычно является эмоциональное переживание. Ни для кого не секрет, что даже у здорового человека сильное душевное потрясение сопровождается самыми разнообразными физическими реакциями со стороны организма.

Вспомните, например, вашу типичную реакцию страха. Скорее всего, в нее входит прилив крови к лицу, или, наоборот, вам становится холодно, у вас начинают дрожать ноги, кровь, как говорится, «стучит в висках» и т. д. Что-то подобное происходит при каждой очень сильной эмоции. На некоторые переживания организм реагирует, в том числе, и повышением артериального давления.

У человека, имеющего предрасположенность к гипертонической болезни или уже заболевающего ею, эти реакции протекают несколько иначе. Глубочайшая эмоциональная реакция, которая у него возникает, чаще всего бывает неадекватна причине, которая может быть малозначительной. И реакция эта всегда сопровождается значительным повышением артериального давления.

Причем если у здорового человека повышенное на эмоциональном фоне давление довольно быстро приходит в норму, то у заболевающего гипертонической болезнью это состояние не проходит долго.

Есть еще одна особенность: по мере повторения такой реакции (а повторяется она все чаще по самым незначительным поводам) гипертония постепенно закрепляется на все больший срок.

Высокое артериальное давление постепенно начинает восприниматься организмом как норма и на поддержание этой «нормы» идут немалые силы.

При регуляции гипертония становится все более устойчивым состоянием и в конце концов гипертоническая болезнь переходит в хроническую форму. Изменяются ее симптомы.

В начальном периоде гипертоническая болезнь проявляется нестойким повышением артериального давления, периодическими головными болями, сердцебиениями, иногда болями в области сердца и ощущением тяжести в затылке.

На более позднем этапе, когда повышение артериального давления становится все более стойким, появляются головокружения, чувство онемения в пальцах рук и ног, приливы крови к голове, «мушки» перед глазами, плохой сон, быстрая утомляемость.

Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание легче предупредить, чем лечить.

Профилактика гипертонии

Прекращение курения. Один из наиболее важных изменений образа жизни с точки зрения профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, в первую очередь ИБС.

Снижение избыточной массы тела. Уменьшение массы тела сопровождается снижением артериального давления, а также благоприятно влияет на некоторые факторы риска (сахарный диабет, гиперлипидемия, гипертрофия миокарда).

Уменьшение употребления поваренной соли. Результаты контролируемых исследований показали, что уменьшение потребления поваренной соли с 10 до 4,5 г/сут приводит к снижению систолического артериального давления на 4-6 мм рт. ст. Наиболее выраженный эффект при этом наблюдается у пациентов с избыточной массой тела и пожилых людей.

Уменьшение потребления алкоголя. Рекомендованная доза алкоголя в пересчете на чистый этанол составляет 20-30 г для мужчин (соответствует 50-60 мл водки, 200-250 мл сухого вина, 500-600 мл пива) и 10-20 г для женщин.

Комплексная коррекция диеты. Следует увеличить количество овощей и фруктов, продуктов, богатых калием, магнием и кальцием, рыбы и морепродуктов, ограничение животных жиров.

Увеличение физической активности. Рекомендуется быстрая ходьба, плавание в течение 30-45 минут 3-4 раза в неделю. Изометрические нагрузки (атлетизм) могут способствовать подъему артериального давления.

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