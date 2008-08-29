Физические упражнения помогают предотвратить рак груди

Девушки и молодые женщины, регулярно занимающиеся физическими упражнениями в возрасте от 12 до 35 лет, имеют значительно более низкий риск возникновения рака груди перед климаксом, по сравнению с теми, кто вел менее активный образ жизни, как показывает новое исследование.

В самом большом и наиболее подробном на настоящее время анализе данных об эффективности упражнений на предклимактерическом раке груди, при исследовании почти 65 тысяч женщин, обнаружилось, что те, кто был физически активен, имели на 23% ниже риск возникновения рака груди. В частности, высокий уровень физической активности в возрасте 12-22 лет наиболее сильно содействовал низкому показателю риска возникновения рака груди.

"Мы не имеем стратегии для предупреждения предклимактерического рака груди, но наши сведения ясно показывают, что физическая деятельность в период юности и молодой зрелости может сполна окупиться сокращением риска раннего возникновения рака груди у женщин, - сообщает автор исследования Грахам Колдитз, - Это - еще одна причина поощрять девушек и молодых женщин регулярно заниматься спортом".

Четверть всех случаев возникновения рака груди диагностирована у женщин перед климаксом. Многочисленные исследования показали, что физическая деятельность уменьшает риск постклимактерического рака груди, но некоторые исследования, которые изучали влияние упражнений на риск рака груди перед климаксом, дали противоречивые результаты.

Для текущего анализа, исследователи изучили данные по ряду параметров у женщин в возрасте от 24 до 42 лет. 65 тысяч женщин заполнили подробные годовые вопросники об уровне своей физической активности с 12 летнего возраста. После шести лет исследования, у 550 женщин был диагностирован рак груди.

Исследователи обнаружили, что коэффициент заболеваемости инвазивным раком груди в установленном возрасте составляет 194 случая на - 100 тысяч человеко-лет у наименее активных женщин против 136 случаев у более активных. Уровень физической активности, описанный большинством активных женщин был эквивалентен 3,25 часовой пробежке или 13 часовой прогулке в неделю. Эффективность упражнений не была связана с конкретным видом спорта или интенсивностью, но имела отношение к общей активности.

"Вы не должны быть марафонским бегуном, чтобы получить преимущество уменьшенного риска в результате упражнений", - добавил Колдитз.

Одна из основных теорий, объясняющих более низкий уровень риска возникновения рака груди среди активных молодых женщин - то, что физические нагрузки сокращают у них воздействие эстрогена. Многочисленные исследования показали, что, чем больше женщина подвергалась действию эстрогена, тем больше у нее риск возникновения рака груди. Таким образом, женщины, у которых позже начинались менструации или которые рано вошли в климактерический период, имеют более низкий риск возникновения рака груди. И у физически активных молодых женщин, с большей вероятностью, позже начинаются такие периоды, так же у них меньше вероятность регулярных циклов в начальные периоды.

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