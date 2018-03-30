Чтобы зубы были здоровыми, а дыхание - свежим

Согласитесь, не очень хочется общаться с человеком, у которого неприятный запах изо рта. Кое-кто пытается его освежить жвачкой или ополаскивателями. Однако это кратковременный, можно сказать мгновенный эффект, не решающий саму проблему. А проблема неприятного запаха, как утверждают стоматологи, существует у каждого второго украинца. В некоторых случаях это может быть вызвано серьезными заболеваниями желудка или печени, но обычно запах изо рта – последствие некачественной гигиены ротовой полости. Основным, что обеспечивает свежесть дыхания, есть зубная паста, а вспомогательными средствами могут быть ополаскиватель и жевательная резинка.

Сегодня на украинских рынках есть широкий выбор зубных паст, которые обеспечивают гигиенический и лечебно-профилактический уход за ротовой полостью.

Перед тем как купить зубную пасту, не лишним было бы прочесть аннотацию к ней, в которой указаны все соответствующие характеристики. Например, людям с заболеваниями тканей пародонта (гингивит, пародонтит, кровоточивость десен) рекомендуется пользоваться пастой, в составе которой есть противовоспалительные препараты, экстракты лекарственных растений, микроэлементы и многообразные биологически-активные добавки. Для профилактики и лечения гингивита в состав зубных паст вводят триклозан - чрезвычайно эффективный противовоспалительный и антибактериальный препарат. Заграничные исследования доказали, что среди тех пациентов, которые пользовались зубной пастой с триклозаном, значительно уменьшились показатели гингивита и образования зубной бляшки (твердого налета на зубах), а также не обнаружены никакие побочные эффекты относительно тканей зубов, микрофлоры и слизевой оболочки полости рта. А наличие в составе зубной пасты такого вещества, как кополимери продлевает антибактериальное действие триклозана, чем предотвращает образование зубного налета на протяжении длительного времени. Дело в том, что применение зубных паст с триклозаном и кополимером способствует притеснению жизнедеятельности бактерий зубной бляшки на протяжении 12 часов после чистки зубов. При заболеваниях десен рекомендуется применять зубные пасты на основе лекарственных растений, фитонцидов.

Начиная с 60-х годов, в состав зубных паст добавляют пирофосфаты. Исследования заграничных стоматологов отметили мощное влияние пирофосфатов на процесс деминерализации зубного камня и предотвращения зубных отложений.

Также важным элементом, который входит в состав многих зубных паст, является фтор и его соединение. Препараты фтора обеспечивают не только противокариозный эффект, но и влияют на микробную бляшку: фтор интенсивно накапливается в мягком зубном налете и негативно действует на метаболические процессы в клетках микроорганизмов. Часто после снятия стоматологами зубных отложений пациенты жалуются на повышенную чувствительность шеек зубов (нижних частей зуба, который граничит с деснами). Применение зубных паст со стронцием уменьшает неприятные ощущения во время чистки зубов, снижает повышенную чувствительность зубов на холод и прикасания. Стоит учитывать, что фтор является раздражителем слизистой оболочки желудка и может повлечь рвотный рефлекс, поэтому, покупая зубную пасту для детей, следует выбирать ту, которая имеет низкое содержание фтора, поскольку маленькие дети могут ее проглотить. Специальные детские пасты обычно учитывают такие нюансы.

Для усиления действия зубной пасты и предотвращения развития кариеса стоматологи советуют пользоваться зубными ополаскивателями, которые содержат фтор.

То, что зубы нужно чистить после каждого приема пищи - должен знать каждый школьник. Но иногда это сделать очень проблематично, поэтому на помощь придет жевательная резинка. Она эффективно очищает зубы от остатков пищи, предотвращает образование микробной бляшки, воспалительных процессов в тканях пародонта и развитие кариеса. Кроме того, использование резинки усиливает основные физиологичные процессы жевания, такие как слюновыделение, самоочистка ротовой полости, обеспечения адекватной нагрузки на зубочелюстную систему, рефлекторное включение в процесс пищеварения всех органов и желез желудочно-кишечного тракта. А добавление в состав некоторых жевательных резинок ксилита предоставляет им не только приятный вкус, но и блокирует кислотообразование микроорганизмами зубной бляшки, то есть предотвращает кариес. Ментоловые добавки освежают ротовую полость и устраняют неприятный запах.

Недостаточно тщательный уход за ротовой полостью приводит к накоплению мягкому, а в дальнейшем и твердому зубному налету, который повреждает ткани десен, провоцирует воспалительный процесс, содействует развитию гингивита, пародонтита и других стоматологических заболеваний.

Врачи Института стоматологии КМАПО в результате клинических наблюдений и опроса установили несоответствие между субъективной оценкой пациентами собственных гигиенических мер и состояния ротовой полости и их объективными показателями. Большинство из нас считает, что правильно чистят зубы и присматривает за полостью рта, однако удовлетворительная гигиена наблюдается лишь у 10-30% мужчин и 20-50% женщин. С возрастом показатели гигиены еще ухудшаются, что связано, с одной стороны, с ослаблением организма в целом и тканей пародонта в частности, а с другой - со стереотипом чистки зубов, когда зоны максимального накопления зубного налета остаются неочищенными. Большинство людей и до сих пор чистят зубы так, как научили их еще в детстве. Однако, если детям достаточно почистить зубки обычной щеткой утром и вечером, то с возрастом требования относительно ухода за ротовой полостью растут.

Следовательно, для поддержки надлежащей гигиены рта важно правильно выбрать зубную щетку - соответственно размерам челюстей. Рекомендуется предоставлять преимущество зубным щеткам с искусственной щетиной, кончики которой специально обработаны: округленные концы щетины не травмируют десна и твердые ткани зуба. Для механической чистки эффективными являются зубные щетки, щетины которых имеют разную длину. В период обострения стоматологических заболеваний рекомендуется пользоваться щеткой с мягкой щетиной, а в период стабилизации патологического процесса использовать щетину средней жесткости.

Для лучшей очистки жевательных зубов необходимо, чтобы головка щетки была расположена под углом 45°.

Как видим, особенности формы и конфигурации щетки, длина и расположение щетины непосредственно влияют на эффективность удаления зубного налета и профилактику воспалительных процессов на деснах.

Однако обычная зубная щетка оказывается неспособной справиться с зубным налетом в зонах его максимального накопления и малодоступных для очистки. Для этого лучше пользоваться зубочистками, флосами (специальными нитями) и интердентальными межзубными щеточками.

Использование зубочисток и флосов помогает лишь частично убрать остатки пищи и мягкий налет между зубами. Но самая эффективная очистка межзубных промежутков обеспечивается интердентальными зубными щетками. В зависимости от того, насколько большими являются промежутки между зубами, стоматолог может порекомендовать определенный размер интердентальной щетки. Обычно ее достаточно макнуть в зубную пасту, но людям с активными процессами формирования зубного налета рекомендуется обрабатывать щетку специальным раствором. Сначала может быть усиленная кровоточивость десен и незначительная боль во время чистки, однако эти симптомы очень быстро проходят. Стоматологические исследования показали, что в тех, кто регулярно пользовался интердентальными щетками, отмечается значительное снижение интенсивности развития гингивита и образования зубных камней.

Следовательно, ежедневный ритуал чистки зубов утром и вечером должен обязательно включать в себя использование, как обычной зубной щетки, так и удаления зубного налета с помощью флосов и интердентальной щетки. Завершить процедуру можно специальным зубным ополаскивателем. И помните, что чистка зубов - не машинальный процесс, а настоящее искусство, результатом которого должна быть хорошая улыбка и свежесть дыхания.

По-видимому, каждый человек мечтает иметь ослепительно-белую улыбку. Но наиболее прочная зубная эмаль - желтоватого цвета. Поэтому не стоит впадать в депрессию, если ваши зубы от природы не белоснежные, зато крепкие. А вот чтобы они всегда были здоровыми, нужно придерживаться нескольких простых правил. После каждого приема пищи обязательно чистить зубы, а если нет такой возможности, то, по крайней мере, выполаскивать рот. Щетка должна быть не слишком жесткой, чтобы не стирать зубную эмаль. Техника чистки зубов должна отвечать их расположению (верхнюю челюсть чистить сверху вниз, нижнюю - снизу вверх), поскольку неправильные движения наносят травму мягким тканям ротовой полости и могут влечь такие заболевания, как попелит, гингивит, кровоточивость десен.

Чистить зубы рекомендуется не меньше 6 минут - по 3 минуты на каждую челюсть.

Обязательно нужно использовать межзубные щеточки или заострены деревянные палочки, чтобы удалить все остатки пищи между зубами.

Детям начинать чистить зубы щеткой нужно приблизительно с 2 лет. Чтобы заинтересовать ребенка в этом процессе, стоит выбирать зубную пасту приятную на вкус и оригинальную щеточку с игрушками. При этом обязательно, чтобы кто-то из родителей стоял рядом и сам чистил зубы, а ребенок его копировал. Основная функция зубов - жевательная, поэтому половину рациона должна составлять твердая и сочная пища. Не стоит увлекаться блюдами из рубленого мяса, пюре или натертыми фруктами или овощами. После обеда или ужина очень хорошо съесть сочное яблоко или морковку, потому что их сок в сочетании со слюной выполняет очищающее действие. Вообще, в слюне содержатся много защитных ферментов, которые растворяют остатки пищи на зубах и негативно влияют на микробов.

Людям с гастроэнтерологическими заболеваниями, слюна которых содержит вредные ферменты, нужно как можно чаще чистить зубы и особенно следить за гигиеной ротовой полости. Ошибочной является мысль, что после приема крепкого чая, кофе или сока нельзя чистить зубы, потому что якобы размягчается зубная эмаль. Все, как раз, наоборот: на зубах на протяжении дня накапливается мягкий налет, который от употребления кофе или крепкого чая темнеет и его следует снимать с помощью щетки. Если нет возможности на протяжении дня почистить зубы или прополоскать рот, можно пользоваться жевательной резинкой без сахара. Она уберет остатки пищи с зубов и освежит ваше дыхание.