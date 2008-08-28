Наиболее прочная эмаль – желтоватого цвета

По-видимому, каждый человек мечтает иметь ослепительно-белую улыбку. Но наиболее прочная зубная эмаль - желтоватого цвета. Поэтому не стоит впадать в депрессию, если ваши зубы от природы не белоснежные, зато крепкие. А вот чтобы они всегда были здоровыми, нужно придерживаться нескольких простых правил. После каждого приема пищи обязательно чистить зубы, а если нет такой возможности, то, по крайней мере, выполаскивать рот. Щетка должна быть не слишком жесткой, чтобы не стирать зубную эмаль. Техника чистки зубов должна отвечать их расположению (верхнюю челюсть чистить сверху вниз, нижнюю - снизу вверх), поскольку неправильные движения наносят травму мягким тканям ротовой полости и могут влечь такие заболевания, как попелит, гингивит, кровоточивость десен.

Чистить зубы рекомендуется не меньше 6 минут - по 3 минуты на каждую челюсть.

Обязательно нужно использовать межзубные щеточки или заострены деревянные палочки, чтобы удалить все остатки пищи между зубами.

Детям начинать чистить зубы щеткой нужно приблизительно с 2 лет. Чтобы заинтересовать ребенка в этом процессе, стоит выбирать зубную пасту приятную на вкус и оригинальную щеточку с игрушками. При этом обязательно, чтобы кто-то из родителей стоял рядом и сам чистил зубы, а ребенок его копировал. Основная функция зубов - жевательная, поэтому половину рациона должна составлять твердая и сочная пища. Не стоит увлекаться блюдами из рубленого мяса, пюре или натертыми фруктами или овощами. После обеда или ужина очень хорошо съесть сочное яблоко или морковку, потому что их сок в сочетании со слюной выполняет очищающее действие. Вообще, в слюне содержатся много защитных ферментов, которые растворяют остатки пищи на зубах и негативно влияют на микробов.

Людям с гастроэнтерологическими заболеваниями, слюна которых содержит вредные ферменты, нужно как можно чаще чистить зубы и особенно следить за гигиеной ротовой полости.

Ошибочной является мысль, что после приема крепкого чая, кофе или сока нельзя чистить зубы, потому что якобы размягчается зубная эмаль. Все, как раз, наоборот: на зубах на протяжении дня накапливается мягкий налет, который от употребления кофе или крепкого чая темнеет и его следует снимать с помощью щетки. Если нет возможности на протяжении дня почистить зубы или прополоскать рот, можно пользоваться жевательной резинкой без сахара. Она уберет остатки пищи с зубов и освежит ваше дыхание.