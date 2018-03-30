Лимфатическая система защищает весь организм человека

Лимфатическая система организма человека - это система его защиты, которая пытается проконтролировать, обнаружить и своевременно обезвредить все опасное и инородное, чтобы оно не попало в кровоток.

Все знают, что кровь к тканям поступает по артериям, а оттекает - по венам. Но не всем известно, что рядом с венозными сосудами расположены и лимфатические, по которым циркулирует лимфа, - жидкость, которая вырабатывается непосредственно в клетках. Они "подсоединены" ко всем органам, которые контактируют с окружающей средой: кожей, легкими, половыми органами, кишечником, ротовой и носовой полостями. Если в клетках и тканях появляется воспалительный процесс, отток по венозной системе блокируется, вместо этого включается лимфатическая. В норме она тоже работает, но отток лимфы происходит буквально по каплях. И этого достаточно, чтобы выводить вредные вещества, которые образуются в результате любых повреждений и обезвреживать их. Поэтому, если, у человека нет видимых воспалений, это значит, что организм спокойно исправляется со своими проблемами.

Однако, если процесс разрушения ткани становится достаточно объемным и объем разрушения увеличивается, в результате чего возникает воспаление, организм пытается защититься от образованных токсинов, перекрывает венозный отток и включает активный лимфоотток. При этом могут отекать ткани. Это связано с тем, что пропускная способность лимфатической системы меньше пропускной способности венозной.

Лимфоузлы блокируют распространение инфекции

Лимфатические узлы - еще один компонент этой защитной системы. Они размещены по всему телу, их насчитывается несколько сотен. Роль их заключается в том, чтобы задержать инфекцию и другие токсичные микроорганизмы, не допустить их распространения. Если лимфоузел увеличился, это значит, что в нем накопились лимфоциты, которые пытаются заблокировать прохождение токсинов. Если им это не удается, в лимфоузле начинается воспалительный процесс - местное повышение температуры, чтобы сжечь вредные вещества. Если же "не хватает сил" и лимфоциты погибают - воспаление переходит в гнойный процесс.

Как усилить лимфообразование

Чтобы своевременно и в полной мере выводились токсины, лимфообразование в организме должно быть полноценным. Особенно важно, чтобы этот процесс происходил в легких и кишечнике - органах, которые имеют наибольшую контактную площадь с инородными организмами. Каким образом запустить лимфосистему в этих органах? Очень просто. Это происходит автоматически, если человек придерживается здорового образа жизни. Прежде всего нужно наладить регулярное 5-6-разовое питание с употреблением небольшого количества жира. Дело в том, что лимфатическая система включается через 15-20 минут после попадания еды в организм. Механизм этого действия таков: в случае поступления еды с жиром печенка выделяет желчь, которая вступает в реакцию с жиром, активируя ферменты поджелудочной железы. Те расщепляют жир, после чего он попадает в организм из кишечника. Но оттуда жир поступает не в кровь, а в лимфу. Поэтому именно жир формирует основную часть лимфы кишечника. Следовательно, когда человек съедает кусочек сала, оно включает процесс лимфообразования.

Чтобы усилить лимфатическую систему, нужная еще и клетчатка. Это хорошо знали наши пращуры, которые мудро говорили: глупое сало без хлеба. Ведь хлеб раньше выпекался из муки грубого помола, которая содержит высевки. Они убирают из кишечнику значительную часть токсинов, а следовательно, лимфа меньше загрязняется, лимфатическая система работает без перегрузки и эффективно справляется со всеми токсинами, которые нужно обезвредить. Наши дедушки и бабушки знали еще одну премудрость: сало нужно употреблять не только с хлебом с высевками, но и с чесноком и луком. Потому что эфирные масла этих пряных овощей очень хорошо связываются с жиром и вместе с ним попадают в лимфатическую систему, раздражая лимфатические сосуды и стимулируя этим само образование лимфы, скорость ее передвижения. Кроме того, они раздражают и пробуждают лимфоциты, чтобы они чего-то плохого не проворонить. Кто боится запаха чеснока и лука может кушать хрен, горчицу, имбирь, куркуму, корицу, фенхель, укроп или любые другие пряные растения, добавляя их жирным блюдам.

Но это "взрослое" средство усиления работы лимфатической системы. Кто же продолжает бояться атеросклероза (хотя от вишенаведенного способа он прогрессировать не будет) может употреблять чеснок или другие пряности с растительным маслом. Иммунная система будет Вам благодарная. Одновременно повысится иммунитет к вирусным инфекциям и ОРЗ.

Для них женщин и детей средства усиления активности лимфатической системы приятнее. Берете 1-2 яичных желтка (без белка, что может стать аллергеном), добавляете 3-4 ложки сахара, притрушиваете корицей, куркумой или другими пряноароматическими растениями (по вкусу) и растираете. Модифицированный "гоголь-моголь" употреблять лучше утром 1-2 раза в неделю.

Если же Вы готовы для своего здоровья потратить еще больше времени - можете воспользоваться таким рецептом. Растираете со стаканом сахара 4 желтка вместе с белками, по вкусу добавляете пряности, заливаете 2-3 стаканами теплого молока, размешиваете до однородной консистенции, ставите на небольшой огонь и продолжаете перемешивать пока с поверхности исчезнет пена (будут свертываться белки), а консистенция станет более-менее густой, охлаждаете и ставите в морозильник. Через несколько часов мороженое с иммуностимулирующим эффектом будет готово. Если есть аллергия на яйца, можно воспользоваться таким рецептом. 4 яичных желтки растереть со стаканом сахара, по вкусу добавить пряности и 2-3 стакана сливок, перемешать, поставить на небольшой огонь и постоянно перемешивать до загустения (не доводя до кипения), охладить и в морозильник.

Чтобы усилить лимфоток в участке легких (это нужно в случае заболеваний органов дыхания), можно воспользоваться проверенным народным рецептом: употребить 1 столовую ложку козьего жира (детям - 1 чайная ложка). Чтобы облегчить эту процедуру, козий жир можно положить в горячее молоко. Хорошо прибавить к нему чеснок или другие пряности, которые усилят эффект. Еще одним действенным лимфостимулирующим и лимфоочистительным средством является смесь внутреннего свиного сала с алоэ.

Рассказывая о лимфатической системе, нужно вспомнить и о других ее важных компонентах, ослабление которых сразу отражается на здоровье человека. Потому важно не только знать о них, но и создавать им комфортные условия существования в организме, чтобы они как можно дольше оберегали и защищали человека.

Лимфоциты - противостоят самым агрессивным микроорганизмам

Лимфоциты - это "боевые единицы" лимфатической системы, которые производятся в костном мозге, а дальше следуют туда, где нужна их защита. Лимфоциты чувствовуют, в каком органе изменилась естественная среда (слабощелочной в кислую) в результате вторжения инородных организмов, возникновения воспалительных процессов, и спешат именно туда. Кроме того, они (В-лимфоциты) производят антитела ко всем вирусам и бактериям, с которыми сталкивался человек, и таким образом они перестают быть опасными.

В человеческом организме, кроме костного мозга, есть еще один орган, который продуцирует лимфоциты, - вилочковая железа (тимус). Она производит лимфоциты, которые являются самыми сильными среди всех, их еще называют киллерами. Именно они убивают онкоклетки и другие агрессивные факторы в организме. Их можно сравнить с внутренней "службой безопасности". Самая высокая производительность у вилочковой железы - до полового дозревания, потом начинает постепенно атрофироваться, в возрасте 40 годов работает уже наполовину, а в 60 - лишь на 10%. Но это не значит, что человек обречен. Речь идет лишь о том, что с возрастом она должна еще внимательнее относиться ко своему здоровью. Поэтому, если в организме недостает этих лимфоцитов (которые уничтожают раковые клетки), нужно не допустить образования онкоклеток. В частности, постоянно употреблять витамины-антиоксиданты, которые в случае попадания канцерогенных (вызывающих рак) веществ, сразу их свяжут и выведут. К антиоксидантам прежде всего принадлежат витамины А (морковь, тыква, шиповник, абрикос, печенка щепы и тому подобное), С (цитрусовые, капуста, шиповник, черная смородина и тому подобное), Е (не рафинированное масло, подсолнечные семена, орехи и тому подобное).

Для сохранения лимфоцитов нужно избегать стрессов, потому что в случае их возникновения гормональная система "давит" защиту. Кроме того, стрессы "убивают" лимфоклетки в местах их сосредоточения - лимфоузлах, селезенке, вилочковой железе.

Інтрерферони и иммуноглобулины - обнаруживают и уменьшают активность инородных бактерий и вирусов.

Однако лимфоцитами система защиты человеческого организма не ограничивается. Она имеет еще много других "стражей". В частности, интерфероны. Это белки, которые, обнаружив генетический инородный организм (онкоклетку, бактерию или вирус), помечают его (вроде бы маркером), чтобы другие иммунные клетки могли его уничтожить. Система интерферонов имеет свою специализацию: один отвечает за злокачественные образования, другой - за вирусы и тому подобное.

Иммуноглобулины тоже принадлежат к "подразделам внутренней милиции" организма, напоминает систему добровольных народных дружинников. Они обнаруживают и связывают агрессоров на разных уровнях. К тому же работают в двух направлениях - борются непосредственно с вредными микроорганизмами и их токсинами, которые могут повлечь серьезные нарушения в работе органов. Если интерферонов и иммуноглобулинов достаточно в организме человека, его здоровье в безопасности. Если же их недостает, человек болеет снова и снова, даже в результате уже "знакомых" организма инфекций.

Иммуноглобулины и интерфероны производятся из аминокислот, которые поступают в организм с белковой едой. К тому же для каждого вида иммуноглобулинов и интерферонов нужное "свое меню" - свой набор аминокислот. Поэтому белковая еда в рационе человека должна быть многообразной: мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, орехи и тому подобное. Но это еще не все. Белки в организме человека должны усвоиться, а не "бродить" и "гнить". Для этого нужно, чтобы в желудке произвелось много желудочного сока, а этот процесс запустится лишь в том случае, если блюда будут вкусными. Если человек ест без аппетита, а лишь потому, что это нужно, пользы от того она не извлечет. Даже диетическая еда должна быть вкусной. Иначе теряется смысл ее употребления.

Следующей в этой цепочке является печень, которая собирает все аминокислоты. Поэтому лимфатическая система напрямую зависит от состояния печени. Печень должна регулярно очищаться, выбрасывая желчь. Это происходит во время поступления еды, которая содержит небольшое количество жира. А следовательно, здоровье печенки нуждается в 5-6-разовом питании в день. И конечно же здоровой еды: без консервантов, ароматизаторов и многих других химических примесей.

Количество иммуноглобулина и интерферона также зависит от поступления в организм витамина А, который стимулирует процесс их выработки на слизистых оболочках. О том, в каких продуктах он содержится, мы уже говорили выше.

Поэтому все органы и системы человеческого организма функционируют за одними законами. Соблюдение главных принципов здорового образа жизни, в частности полноценного и регулярного питания, убережет человека от многих проблем со здоровьем. Не зря же еще Гиппократ говорил, что мы есть тем, что едим.

Скачко Борис, врач, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книжек, более чем 40 научных, 250 научно-популярных статей.