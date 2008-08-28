Творческая профессия продлевает жизнь

Чтобы жить долго и счастливо, следует выбирать себе более творческую специальность. Так считают американские ученые Университета Техаса в Остине.

По данным проведенного ими исследования, у людей, выполняющих творческую работу, состояние здоровья гораздо лучше, чем у тех, кто изо дня в день делает одно и то же.

Ученые уверены, что интересная профессия, которая позволяет учиться и решать сложные проблемы, требующие неординарных решений, способствует не только улучшению физического состояния, но даже компенсирует недостаток денег. Исследования показали: творчество оказывает на людей такое же благотворное влияние, как и увеличение материального состояния в 15 раз. Если же подобная работа еще и хорошо оплачивается, то здоровье человека становится еще лучше. К такому выводу исследователи пришли, изучая на протяжении нескольких лет 2,5 тысячи американцев.

Помимо всего вышесказанного можно добавить и то, что творческие личности выглядят на шесть - семь лет моложе своих сверстников. Потому исследователи высоко оценивают влияние подобной работы на современного человека.

Кстати, под словом "творческая" ученые подразумевают профессию с определенными менеджерскими функциями, требующую анализа большого количества информации и поиска нестандартных решений. Так что, если вы чувствуете себя некомфортно и ощущаете, что здоровье ухудшилось, стоит задуматься. Может, вы выбрали себе не ту специальность?

Будьте внимательны. Ведь есть работа, которая действительно может довести до гробовой доски. В то время как американские исследователи изучали "творцов", английские ученые вычислили те специальности, которые наихудшим образом влияют на наше здоровье.

Если верить британцам, то к повышенному холестерину в крови и сердечным болезням больше всего предрасположены водители такси, поэтому англичане посчитали эту профессию наиболее опасной для здоровья. Дело не в том, что на таксистов часто нападают и бьют чем-нибудь тяжелым по голове. К таким последствиям приводит малоподвижный образ жизни и нездоровое питание. Так что жизнь таксиста тяжела и неказиста, сообщает News.rin.

Следом в списке неблагоприятных профессий идут юристы, учителя и агенты по торговле недвижимостью. Они хоть и двигаются больше, чем таксисты, зато часто попадают в стрессовые ситуации. Это, естественно, не лучшим образом сказывается на их сердечно-сосудистой системе

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