Генетики вступают в борьбу с глухотой

Американские биологи с помощью генетических методов вырастили клетки чувствительных слуховых волосков, расположенных во внутреннем ухе, что в дальнейшем поможет создать средство для избавления людей от глухоты.

Одной из самых распространенных причин глухоты является повреждение внутреннего уха, в частности, так называемой улитки - спиралевидного органа, внутри которого находятся слуховые волоски. Колебания этих волосков, вызванные звуковыми волнами, преобразуются в нервные сигналы, благодаря чему мы и слышим звуки. При рождении у каждого человека около 30 тысяч таких волосков, и они не восстанавливаются. Их потеря из-за инфекции, старения, генетических заболеваний, громкого звука, употребления некоторых лекарств, приводит к неизлечимой глухоте.

Ученые из университетов Висконсин-Мэдисон, Орегона, Стэнфорда, Юты ввели зародышам мышей ген Atoh1. Этот ген вызвал преобразование обычных клеток в клетки слуховых волосков. Ученые считают, что их работа открывает перспективы для развития принципиально новых средств лечения глухоты у людей

last24.info