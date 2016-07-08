Концепцию реформирования здравоохранения обещают к 15 июля

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский прогнозирует, что разработка концепции трансформации системы здравоохранения будет завершена к 15 июля и будет вынесена на обсуждение коллегии Минздрава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте такжеШафранский прокомментировал задержание своего заместителя"Сегодняшнее задержание (за систематические поборы с врачей заместителя министра здравоохранения Романа Василишина - УНИАН) является примером эффективного действия и взаимодействия правоохранительных органов. Но что Минздрав делает для того, чтобы мы, скажем так, отошли от этой порочной практики - это внедрение концепции трансформации системы здравоохранения. То, над чем мы сейчас работаем", - сказал.и о министра.

"Должен проинформировать, что мы заканчиваем разработку этой концепции. Кстати, сейчас, после этого брифинга, я провожу очередное рабочее совещание по разработке концепции трансформации, которую мы должны завершить и вынести на обсуждение коллегии Минздрава, которая состоится 15 числа", - добавил Шафранский.

Читайте такжеПравительство до сих пор не предложило стратегии реформирования медицины - ГройсманОн отметил, что после этого концепция будет вынесена на заседание Кабмина в третьей декаде июля.

"Я надеюсь, что она будет утверждена правительством. Там есть пошаговый план со сроками, нормативными документами, которые должны быть наработаны", - отметил и.о. министра.