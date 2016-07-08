Суд отпустил чиновников ГосСЭС, подозреваемых во взяточничестве

Защита чиновников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослава Протаса и Александра Чепурного, подозреваемых во взяточничестве заявляет о внесении за них залога.

По словам адвоката Протаса Максима Джеваги, полная сумма залога 413 тысяч гривен была внесена в четверг, пишет "Украинская правда".

Адвокат отметил, что сначала Протас внес личные 22 тысячи гривен, потом его мать внесла еще около 100 тысяч гривен.

Остальную сумму, по словам Джиги, внесли тесть и мать подозреваемого, взяв ссуду в банке.

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Также защитник отметил, что 7 июля была подана апелляционная жалоба на меру пресечения Протасу.

"Данная мера не является правильной. Потому что подозрение необоснованно", – заявил Джевага.

Адвокат отметил, что подозрения Протасу базируются на материалах негласных следственных действий Национального антикоррупционного бюро и не доступны защите.

Адвокат Чепурного Константин Глоба заявил о внесении 250 тысяч гривен залога.

Он не уточнил, кто именно внес залог за Чепурного.

Как сообщалось, 2 июля сотрудники Национальной полиции и Национального антикоррупционного бюро задержали Чепурного и исполняющего обязанности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Святослава Протаса по подозрению в хищении бюджетных средств.

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