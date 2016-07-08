Шафранский обещает провести внутренние расследования в Минздраве

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский обещает провести внутренние расследования в отношении других сотрудников Минздрава в случае необходимости и соответствующего запроса от правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Если возникнет такая необходимость, так будут проведены внутренние расследования, но по состоянию на сейчас мы пока не имеем запросов от представителей правоохранительных органов, что это нужно делать в отношении других сотрудников Министерства здравоохранения», - заявил Шафранский.

«Сегодня утром они (правоохранители – УНИАН) посетили министерство. Они провели следственные действия в кабинете Василишина и осмотрели его служебный автомобиль, Минздрав не оказывал препятствий», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в столичной Александровской больнице.

Читайте такжеШафранский прокомментировал задержание своего заместителяПо словам генпрокурора, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.