Две операции по пересадке лица оказались успешными

Китайские и французские хирурги отчитались о полном успехе двух операций по пересадке лица по результатам длительных наблюдений за состоянием пациентов. Новые данные фактически опровергают многочисленные предсказания о якобы непреодолимых психологических проблемах, угрожающих перенесшим такие операции больным. Как выяснилось, пациенты сравнительно легко адаптируются к новой внешности: один из них даже начал видеть себя с новым лицом во сне.

Подробные отчеты о результатах операций по частичной пересадке тканей лица, проведенных в Китае и Франции, появились в новом номере авторитетного медицинского журнала The Lancet. Китайский и французский пациенты стали вторым и третьим в мире людьми, успешно перенесшими подобные хирургические вмешательства.

Первая в мире частичная пересадка тканей нижней трети лица – включая подбородок, губы, части носа и щек - была проведена француженке Изабель Динуар (Isabelle Dinoire) в ноябре 2005 года. Следующие две операции, значительно превосходили по сложности первый опыт французских хирургов.

Группа врачей из Четвертого военно-медицинского университета Сианя прооперировала изуродованного в результате нападения медведя мужчину в апреле 2006 года. Когти и зубы дикого животного нанесли китайцу гораздо более серьезные повреждения, чем собачьи укусы, обезобразившие Изабель Динуар. В ходе операции с помощью донорских тканей хирурги полностью реконструировали пациенту нос, верхнюю губу, а также переднюю стенку верхнечелюстного синуса (гайморовой пазухи), часть глазницы и скуловую кость. Таким образом, больному пересадили не только мягкие ткани, но и большие фрагменты лицевого скелета.

Операции по пересадке лица встретили весьма неоднозначный прием. Многие специалисты упрекали коллег в недооценке возможных психических осложнений, подстерегающих пациентов.

Опыт трех успешных пересадок свидетельствует о надуманности подобных опасений. Напротив, с одним из пациентов произошло нечто обратное: спустя месяц после операции мужчина, прооперированный в Кертьеле, заявил врачам, что начал видеть себя во сне с новой внешностью. Серьезных психических отклонений, вопреки мрачным прогнозам, не было зафиксировано ни у одного из больных.

medportal.ru/mednovosti