Что мешает похудеть?

Трудно сегодня найти женщину, которая бы не мечтала похудеть. Но на пути к стройности нас подстерегает немало ловушек.

Ловушка № 1. Боюсь стать стройной

В это трудно поверить, но уже в первой беседе с психологом нередко выясняется, что женщина, пришедшая с намерением сбросить лишний вес, на самом деле… боится стать стройной. Производить впечатление «идеальной» в ее представлении – это прямой путь к тому, чтобы стать объектом черной зависти у подруг. Или вызвать ревность супруга: а вдруг уведут?

Ваши действия. В этом случае, считают специалисты, стоит задуматься, много ли стоят такая дружба и такой брак.

Ловушка №2. «Проглоченные» упреки

Мы говорим: «проглотить обиду», «проглотить упрек». Иногда именно во время еды сделать это легче в буквальном смысле. Кстати, с точки зрения психологов, гормональные нарушения, которые ведут к лишнему весу, – это нарушение баланса, когда обиды «принимаются», но не «отдаются».

Ваши действия. Найдите другой способ реагировать на колкости и упреки. Помочь в этом вам может профессиональный психолог, который переведет неосознанное вами в область «осознания».

Ловушка №3. Дожить до сытых времен

Многие пытаются похудеть, отказываясь от сладкого, мучного, жирного. С психологической же точки зрения наше тело воспринимает запрет на какие-то продукты как… наказание. В каждой его клетке генетически заложена такая реакция: если еды нет, значит, надо накопить что-то про запас. Замечено: если вы прибегаете к голодовкам, разгрузочным дням или строгой диете, то с каждым разом вес уходит все неохотнее: наше тело просто боится «не дожить» до следующей еды. Отказывая себе в определенной пище, человек невольно с нетерпением ждет, когда же «станет можно». В ре­зультате, когда желаемый результат достигнут, он расслабляется, набрасывается на еду и… килограммы очень быстро возвращаются.

Ваши действия. Запреты чаще всего неэффективны. Успешнее справляется с проблемой лишнего веса тот, кто каждый раз осознанно принимает решение: что лучше съесть – кусок торта или яблоко, пиццу или тарелку запеченных овощей.

Ловушка №4. Кто тут главный?

Вспомните, среди кого больше всего крупных, полных людей. Среди больших начальников. Такие выражения, как «крупная фигура», «иметь вес в обществе», «крепко стоять на ногах», отражают ситуацию очень точно.

Ваши действия. Осознав, что именно такое представление о своей роли в семье или обществе «виновато» в появлении лишних килограммов, стоит задуматься о том, как добиться ощущения собственной значимости и уважения по-другому: с помощью изменения стиля общения, совершенствования профессиональных навыков и т. д.

Ловушка №5. Что говорит тело?

Свое недовольство нашим образом жизни оно высказывает с помощью… болезней и лишнего веса. Так, сексологи и сексопатологи давно заметили: как только женщина в постели, вместо того чтобы получать удовольствие, начинает «исполнять супружеский долг», она начинает набирать лишний вес. Энергия, которая не находит выхода в одном, находит его в другом. Женщина толстеет, чтобы перестать быть привлекательной для нелюбимого мужа, чтобы он «не мог добраться до нее».

Ваши действия. Важно научиться не заглушать сигналы, подаваемые вашим телом, а, наоборот, прислушиваться к ним и делать правильные выводы.

Ловушка №6. Извините, что я такая…

Как только женщина разочаровывается в себе и начинает жить с ощущением «извините, что я такая», в ней сразу разочаровываются окружающие. И вот ей уже кажется, что она и специалист плохой, и мама плохая, и жена. Увязнув в комплексах, такая женщина начинает реже появляться на людях. И… начинает набирать лишний вес.

Ваши действия. Научитесь себя любить, принимать такой, какая вы есть. Подспорьем в этом могут стать любящий муж, подруга и профессиональный психолог.

Ловушка №7. Еда – это утешение

Начинается все обычно в раннем детстве: ребенок заплакал – ему вместо внимания и ласки дали конфетку. Так и дальше: расстроилась – поела, рассердилась – закусила. Такой условный рефлекс может закрепиться на всю жизнь.

Нередко люди заменяют едой сильные чувства, которых им не хватает, едят от скуки, чтобы получить удовольствие.

Ваши действия. Обогатите свою жизнь. Замечено: когда мы заняты интересным делом, мы просто забываем про еду.

АППЕТИТ. Есть люди, которые от пережитого волнения, стресса теряют аппетит. А есть те, у которых от любой нервотрепки желание заморить червячка, наоборот, разы­грывается. В такие дни стоит отказаться от любых усилителей вкуса, повышающих аппетит: от хрена, горчицы, уксуса, майонеза, приправ, в состав которых входит глютамат натрия. Обостряют чувство голода газированные напитки и алкоголь. Помните: пропущенный обед или ужин распаляют аппетит еще сильнее.

БУЛИМИЯ – неукротимое обжорство, когда мысли о еде становятся главным содержанием жизни. Чувство насыщения исчезает, пропадает и контроль над количеством поглощаемой пищи: начав есть, человек не может остановиться. Часто больной, страдающий нервной булимией и раскаивающийся от неутолимого обжорства, старается вызвать у себя рвоту или применяет слабительные средства для освобождения организма от съеденного. Булимия поддается лечению, только необходимо обратиться к специалисту, а не полагаться на «сжигатели жира», «подавители аппетита» и прочие бесполезные уловки.

ВЕСЫ. Если вам для жесткого контроля за фигурой не обойтись без весов, покупайте цифровые – они более точные. А механические капризны.

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